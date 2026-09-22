Coppa Davis, Binaghi: "Vincere per il quarto anno sarebbe un'impresa titanica"

Nella giornata di martedì 22 settembre si è tenuta a Bologna la conferenza stampa di presentazione della Final 8 di Coppa Davis , con l'Italia grande protagonista. Tra coloro che sono intervenuti, il presidente della FITP Angelo Binaghi : "La seconda edizione a Bologna è un grande risultato: vuol dire che siamo riusciti a fare sistema. Ringraziamo World Tennis per la fiducia e per averci consentito di organizzare le Finals per questo triennio". In seguito ha ringraziato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il Comune di Bologna, per poi aggiungere: "Oltre a ospitare per la terza volta le finali in oltre cent'anni di storia delle federazione, ci presentiamo da detentori del titolo e avendo vinto sia le ultime due Coppe del mondo femminili sia le ultime tre maschili, credo che sia una situazione più unica che rara. Considerando che la prima volta anche lo sponsor principale è una grande azienda italiana, mi piace pensare che tutto sia frutto di questo momento straordinario del tennis italiano ".

Volandri: "Abbiamo un bersaglio sulla schiena"

"I nostri giocatori e il nostro capitano e sono qui per vincere: faranno tutto il possibile per trionfare ancora. Ripetersi la quarta volta? Sarebbe un'impresa titanica - ha proseguito il numero uno della FITP - Nonostante i grandi successi non ci siamo lasciati andare e continuiamo a investire sul medio-lungo periodo". Ha poi preso la parola il capitano azzurro Filippo Volandri, commentando il sorteggio: "Sappiamo di avere dietro la schiena un bersaglio sempre più grande in qualità di detentori del titolo. Tuttavia, per arrivare in fondo bisogna passare attraverso tutte le nazioni, quindi avremmo sfidato senza problemi qualsiasi avversaria. L'anno scorso la mina vagante del quarto di finale era la Spagna, mentre quest'anno potrebbe essere il Canada". Ha quindi concluso: "Per puntare alla vittoria, mi piace partire dalla nostra forza e dalla nostra storia piuttosto che dagli altri. Dobbiamo ripartire da quanto dimostrato in questi anni". Gli azzurri debutteranno contro la Corea del Sud, per poi sfidare una tra Canada e Cechia. Dall'altra parte del tabellone, invece, si sfidano Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria.