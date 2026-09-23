Mischa Zverev, che stoccata a Sinner e Alcaraz: "Se non giocano, non sono abbastanza forti..."

I due Slam vinti da Alexander Zverev , che ha trionfato al Roland Garros e poi allo US Open , restano argomento di discussione. Soprattutto perché arrivati in seguito ai problemi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , che per svariate situazioni fisiche non hanno preso parte al torneo o non sono riusciti ad arrivare in fondo. Considerazioni sulle quali si è schierato in maniera precisa Mischa Zverev , fratello di Sascha e compontente del team del tedesco con un passato da giocatore.

Mischa Zverev su Sinner e Alcaraz

"C’è un motivo se Alcaraz non c’era a Parigi e Wimbledon e Sinner non era a New York, non è che non volessero giocare - le parole dell'ex numero 25 del mondo -. Ai giocatori più giovani bisognerebbe spiegare che un motore più giovane non significa che funziona meglio. Sascha ha avuto un infortunio terribile nel 2022 e alcuni dicevano che non sarebbe mai tornato ai livelli di prima, invece è tornato e ha giocato così. Sascha è più grande dei suoi avversari, ma è in forma. Sinner e Alcaraz si sono infortunati, ma perché si infortunano? Perché probabilmente in quel momento non sono abbastanza forti, perché si sono sforzati troppo o perché non hanno riposato quando ne avrebbero bisogno".