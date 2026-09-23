Italia-Cina, quarti di finale Billie Jean King Cup Finals 2026: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Inizierà contro le padrone di casa della Cina , la corsa dell' Italia nelle Billie Jean King Cup Finals di Shenzen . Dopo aver conquistato a Velletri la qualificazioni per le Final Eight , le azzurre capitanate da Tathiana Garbin andranno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i trionfi del 2024 e del 2025. A comporre il quintetto azzurro sono Jasmine Paolini , Elisabetta Cocciaretto , Lucia Bronzetti , Sara Errani e Tyra Grant , scelta per sostituire Lucrezia Stefanini .

Italia-Cina, quando si gioca

La sfida tra Italia e Cina, valida per i quarti di finale di Billie Jean King Cup, è in programma giovedì 24 settembre a partire dalle ore 11:00 sui campi dello Shenzen Bay Sports Centre Arena.

I precedenti tra Italia e Cina

L'Italia è avanti 3-0 nei precedenti con la Cina, l'ultimo dei quali andato in scena lo scorso anno, proprio nei quarti di finale a Shenzen.

Italia-Cina, dove vederla in tv

Sarà possibile seguire la sfida in diretta e in esclusiva su SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals di Billie Jean King Cup sul 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma SuperTennis+.