Italia-Cina, quarti di finale Billie Jean King Cup Finals 2026: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà le padrone di casa nella prima sfida verso la conquista del terzo titolo di fila
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2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 10:21

ItaliaBillie Jean King Cup

Inizierà contro le padrone di casa della Cina, la corsa dell'Italia nelle Billie Jean King Cup Finals di Shenzen. Dopo aver conquistato a Velletri la qualificazioni per le Final Eight, le azzurre capitanate da Tathiana Garbin andranno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i trionfi del 2024 e del 2025. A comporre il quintetto azzurro sono Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant, scelta per sostituire Lucrezia Stefanini.

Italia-Cina, quando si gioca

La sfida tra Italia e Cina, valida per i quarti di finale di Billie Jean King Cup, è in programma giovedì 24 settembre a partire dalle ore 11:00 sui campi dello Shenzen Bay Sports Centre Arena. 

I precedenti tra Italia e Cina

L'Italia è avanti 3-0 nei precedenti con la Cina, l'ultimo dei quali andato in scena lo scorso anno, proprio nei quarti di finale a Shenzen.

Italia-Cina, dove vederla in tv

Sarà possibile seguire la sfida in diretta e in esclusiva su SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals di Billie Jean King Cup sul 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma SuperTennis+.

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