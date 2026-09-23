Alcaraz non resiste con Zverev: il botta e risposta sul match point agli Us Open è tutto da ridere
Ha fatto il giro del mondo la reazione di Alexander Zverev dopo il match point della finale contro Ben Shelton, con il tedesco che non si era accorto di aver appena vinto allo US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. Dopo aver chiuso con il punteggio di 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 l'ultimo atto del torneo di Flushing Meadows, il numero due del mondo ha impiegato qualche secondo prima di iniziare a festeggiare girandosi verso il suo angolo. Una reazione sulla quale si è interrogato anche Carlos Alcaraz, che durante un allenamento in Laver Cup ha sfruttato l'occasione per chiedere a Zverev cosa gli passasse per la mente.
Il botta e risposta tra Alcaraz e Zverev
"Stavo guardando la partita da casa e pensavo: 'Ma che sta succedendo?'", ha chiesto Alcaraz a Zverev durante una sessione di allenamento in Laver Cup. La simpatica risposta del tedesco non si è fatta attendere: "Nella mia testa non c'era assolutamente nulla. È questo che aiuta, sai? Quando sei stupido, aiuta", ha scherzato, prima di spiegare: "Pensavo che il punteggio fosse 4-1. E poi non ero nervoso. Se fossimo stati sul 5-2, sarei stato tesissimo, senza dubbio".
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