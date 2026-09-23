Alcaraz non resiste con Zverev: il botta e risposta sul match point agli Us Open è tutto da ridere

Ha fatto il giro del mondo la reazione di Alexander Zverev dopo il match point della finale contro Ben Shelton , con il tedesco che non si era accorto di aver appena vinto allo US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. Dopo aver chiuso con il punteggio di 6-3 7-6(2) 5-7 6-2 l'ultimo atto del torneo di Flushing Meadows, il numero due del mondo ha impiegato qualche secondo prima di iniziare a festeggiare girandosi verso il suo angolo. Una reazione sulla quale si è interrogato anche Carlos Alcaraz , che durante un allenamento in Laver Cup ha sfruttato l'occasione per chiedere a Zverev cosa gli passasse per la mente.

Il botta e risposta tra Alcaraz e Zverev

"Stavo guardando la partita da casa e pensavo: 'Ma che sta succedendo?'", ha chiesto Alcaraz a Zverev durante una sessione di allenamento in Laver Cup. La simpatica risposta del tedesco non si è fatta attendere: "Nella mia testa non c'era assolutamente nulla. È questo che aiuta, sai? Quando sei stupido, aiuta", ha scherzato, prima di spiegare: "Pensavo che il punteggio fosse 4-1. E poi non ero nervoso. Se fossimo stati sul 5-2, sarei stato tesissimo, senza dubbio".