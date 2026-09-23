Laver Cup, Cobolli, Zverev e Alcaraz sfidano il Team World: quando si gioca e dove vederla in tv

Il torneo di esibizione a squadre tornerà a disputarsi all'O2 Arena di Londra a quattro anni dall'ultima volta e vedrà anche il romano tra i protagonisti
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2 min

Pubblicato il 23.09.2026, 11:17

Laver Cup
È pronta a prendere il via la nona edizione della Laver Cup, che torna in Europa e andrà in scena all'O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. Il torneo di esibizione a squadre vedrà sfidarsi il Team Europe, guidato dal capitano Yannick Noah e composto da Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik e Rafael Jodar, e il Team World guidato da Andre Agassi che potrà schierare Alex de MinaurBen SheltonTaylor FritzTommy PaulAlexander Bublik e Learner Tien.

Laver Cup, quando si gioca

Il torneo prenderà il via venerdì 25 settembre. Nelle prime due giornate la sessione diurna inizierà alle ore 13:00 con due incontri di singolare, mentre la sessione serale prenderà il via alle ore 19:00 con un singolare seguito da un doppio. La sessione di domenica si aprirà alle ore 12:00 con il quarto e ultimo incontro di doppio. A seguire, al via gli incontri di singolare decisivi.

Dove vedere la Laver Cup in tv

Sarà possibile seguire tutte le partite di Laver Cup in chiaro su Supertennis e, previo abbonamento, su Sky Sport e Dazn, con Eurosport come canale di riferimento. I match saranno trasmessi anche su Discovery+ (la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery che detiene i diritti principali del torneo).

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