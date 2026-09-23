Laver Cup, Cobolli, Zverev e Alcaraz sfidano il Team World: quando si gioca e dove vederla in tv
Laver Cup, quando si gioca
Il torneo prenderà il via venerdì 25 settembre. Nelle prime due giornate la sessione diurna inizierà alle ore 13:00 con due incontri di singolare, mentre la sessione serale prenderà il via alle ore 19:00 con un singolare seguito da un doppio. La sessione di domenica si aprirà alle ore 12:00 con il quarto e ultimo incontro di doppio. A seguire, al via gli incontri di singolare decisivi.
Dove vedere la Laver Cup in tv
Sarà possibile seguire tutte le partite di Laver Cup in chiaro su Supertennis e, previo abbonamento, su Sky Sport e Dazn, con Eurosport come canale di riferimento. I match saranno trasmessi anche su Discovery+ (la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery che detiene i diritti principali del torneo).
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