Laver Cup, Cobolli, Zverev e Alcaraz sfidano il Team World: quando si gioca e dove vederla in tv

È pronta a prendere il via la nona edizione della, che torna in Europa e andrà in scena all'dal 25 al 27 settembre. Il torneo di esibizione a squadre vedrà sfidarsi il, guidato dal capitanoe composto da, e ilguidato dache potrà schierare

Dove vedere la Laver Cup in tv

Sarà possibile seguire tutte le partite di Laver Cup in chiaro su Supertennis e, previo abbonamento, su Sky Sport e Dazn, con Eurosport come canale di riferimento. I match saranno trasmessi anche su Discovery+ (la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery che detiene i diritti principali del torneo).