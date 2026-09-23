Antonelli sempre più ispirato da Sinner: "Non è finita finché non è finita. È come nel tennis..."

Durante il media day del Gran Premio di Baku, il campione azzurro ha speso ancora una volta parole di stima nei confronti del numero uno al mondo
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 23.09.2026, 17:13

jannik sinnerKimi Antonelli

La stima reciproca e l'amicizia tra Jannik Sinner e Kimi Antonelli non è una novità. Pur dominando in due mondi lontanissimi come il tennis e la Formula 1, Jannik e Kimi condividono una natura sportiva molto simile. Sia l'uno che l'altro hanno spesso speso parole di grande stima nei confronti del connazionale, sottolineando quanto ne ammiri la serenità e la capacità di restare impeccabile nei momenti decisivi.

Antonelli si ispira Sinner

Durante il media-day di Baku, Antonelli ha dichiarato di pensare, “punto per punto” come direbbe il suo amico Sinner. "Non è finita finché non è finita – le parole di Kimi - finché non tagli il traguardo, non è finita. È come nel tennis: un punto alla volta; qui è una gara alla volta. Bisogna continuare a dare il massimo e a cercare di alzare l’asticella, continuare a ottenere risultati e poi vedremo dove arriveremo alla fine dell’anno".

Tutte le news
Tennis

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS