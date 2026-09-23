Antonelli sempre più ispirato da Sinner: "Non è finita finché non è finita. È come nel tennis..."
La stima reciproca e l'amicizia tra Jannik Sinner e Kimi Antonelli non è una novità. Pur dominando in due mondi lontanissimi come il tennis e la Formula 1, Jannik e Kimi condividono una natura sportiva molto simile. Sia l'uno che l'altro hanno spesso speso parole di grande stima nei confronti del connazionale, sottolineando quanto ne ammiri la serenità e la capacità di restare impeccabile nei momenti decisivi.
Antonelli si ispira Sinner
Durante il media-day di Baku, Antonelli ha dichiarato di pensare, “punto per punto” come direbbe il suo amico Sinner. "Non è finita finché non è finita – le parole di Kimi - finché non tagli il traguardo, non è finita. È come nel tennis: un punto alla volta; qui è una gara alla volta. Bisogna continuare a dare il massimo e a cercare di alzare l’asticella, continuare a ottenere risultati e poi vedremo dove arriveremo alla fine dell’anno".
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