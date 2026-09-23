Antonelli sempre più ispirato da Sinner: "Non è finita finché non è finita. È come nel tennis..."

La stima reciproca e l'amicizia tra Jannik Sinner e Kimi Antonelli non è una novità. Pur dominando in due mondi lontanissimi come il tennis e la Formula 1, Jannik e Kimi condividono una natura sportiva molto simile. Sia l'uno che l'altro hanno spesso speso parole di grande stima nei confronti del connazionale, sottolineando quanto ne ammiri la serenità e la capacità di restare impeccabile nei momenti decisivi.