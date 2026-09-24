Italia-Cina diretta Billie Jean King Cup: i quarti di finale delle azzurre con Paolini in campo LIVE

SHENZHEN (CINA) - È il giorno di Italia-Cina , quarto di finale della Billie Jean King Cup 2026 . Le azzurre , capitanate da Tathiana Garbin e campionesse del mondo in carica , dovranno difendere i titoli conquistati nel 2024 e 2025 dagli assalti delle padrone di casa che sognano la qualificazione in semifinale. Fari puntati sul quintetto azzurro composto da Jasmine Paolini , Elisabetta Cocciaretto , Lucia Bronzetti , Sara Errani e Tyra Grant , scelta per sostituire Lucrezia Stefanini . Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio .

11:40

Italia, Errani: "Un onore indossare la maglia azzurra. Con la Cina..."

"Per me, quella in cui gioco in nazionale è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa. Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale” ha detto Sara prima della sfida contro la Cina. Un incrocio durissimo secondo la Errani: "Giochiamo in casa loro e con tutto il tifo contro. Però ogni anno ci sono stati match tosti, e noi in questi casi siamo sempre riuscite a trovare delle energie speciali. Faremo del nostro meglio, dobbiamo essere preparate a tutto. Giocheremo con il cuore, come abbiamo sempre fatto”.

11:28

L'Ucraina batte il Belgio e vola in semifinale: ora tocca all'Italia

Kalinina-Kichenok superano Kempen-Salden in due set e volano al penultimo atto della Billie Jean King Cup. Tra poco, sul campo della 'Shenzhen Bay Sports Centre Arena', tocca all'Italia con Elisabetta Cocciaretto protagonista del primo singolare.

11:15

Da Jasmine Paolini a Zheng Qinwen, le stelle della Billie Jean King Cup scatenate nella serata di gala

Le protagoniste della fase finale della Davis femminile sbarcano a Shenzhen per partecipare alla festa di inaugurazione del torneo: azzurre show!

11:05

Italia-Cina, i precedenti

Le azzurre sono avanti 3-0 nei confronti diretti con le cinesi, l'ultimo dei quali andato in scena lo scorso anno, proprio nei quarti di finale a Shenzhen.

10:55

Italia-Cina, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra azzurre e cinesi, valida per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Tutte le partite saranno inoltre disponibili anche in streaming sulla piattaforma SuperTennis+.

10:44

Italia-Cina, Cocciaretto-Zhang la sfida del primo singolare

Arrivano le scelte ufficiali dei due capitani, Tathiana Garbin e Jie Zheng, per il primo singolare: l'azzurra si affida a Elisabetta Cocciaretto mentre la cinese si gioca la carta Shuai Zhang. Poi toccherà a Jasmine Paolini contro Qinwen Zheng.

10:40

Italia-Cina, Billie Jean King Cup: data e orario della sfida

Il tie tra le azzurre e le cinesi, valido come quarto di finale della Billie Jean King Cup 2026, è in programma oggi - giovedì 24 settembre - a Shenzhen, in Cina, non prima delle 11 (ora italiana, le 17 locali).

Shenzhen, Cina