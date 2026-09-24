© Getty Images for Billie Jean King Cup

Italia-Cina diretta Billie Jean King Cup: i quarti di finale delle azzurre con Paolini in campo LIVE

Le campionesse in carica, guidate dalla capitana Tathiana Garbin, scendono in campo a Shenzhen contro le padrone di casa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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4 min

Pubblicato il 24.09.2026, 10:40 (Aggiornato il 24.09.2026, 11:40)

ItaliaCinaBillie Jean King Cup 2026

SHENZHEN (CINA) - È il giorno di Italia-Cina, quarto di finale della Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin e campionesse del mondo in carica, dovranno difendere i titoli conquistati nel 2024 e 2025 dagli assalti delle padrone di casa che sognano la qualificazione in semifinale. Fari puntati sul quintetto azzurro composto da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant, scelta per sostituire Lucrezia Stefanini. Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio.

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Italia, Errani: "Un onore indossare la maglia azzurra. Con la Cina..."

"Per me, quella in cui gioco in nazionale è sempre stata una settimana molto speciale. È tutto un po’ diverso dal giocare i tornei del circuito, tutti i giorni: qui si avverte una responsabilità diversa, una energia diversa. Giocare con la maglia azzurra è sempre stato un onore, un privilegio e anche un sogno. In Fed Cup prima, in Billie Jean King Cup poi, e anche alle Olimpiadi… è sempre speciale” ha detto Sara prima della sfida contro la Cina. Un incrocio durissimo secondo la Errani: "Giochiamo in casa loro e con tutto il tifo contro. Però ogni anno ci sono stati match tosti, e noi in questi casi siamo sempre riuscite a trovare delle energie speciali. Faremo del nostro meglio, dobbiamo essere preparate a tutto. Giocheremo con il cuore, come abbiamo sempre fatto”.

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L'Ucraina batte il Belgio e vola in semifinale: ora tocca all'Italia

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Le azzurre sono avanti 3-0 nei confronti diretti con le cinesi, l'ultimo dei quali andato in scena lo scorso anno, proprio nei quarti di finale a Shenzhen.

10:55

Italia-Cina, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida tra azzurre e cinesi, valida per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su SuperTennis, che trasmetterà tutti gli incontri delle Finals sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Tutte le partite saranno inoltre disponibili anche in streaming sulla piattaforma SuperTennis+.

10:44

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Arrivano le scelte ufficiali dei due capitani, Tathiana Garbin e Jie Zheng, per il primo singolare: l'azzurra si affida a Elisabetta Cocciaretto mentre la cinese si gioca la carta Shuai Zhang. Poi toccherà a Jasmine Paolini contro Qinwen Zheng.

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Il tie tra le azzurre e le cinesi, valido come quarto di finale della Billie Jean King Cup 2026, è in programma oggi - giovedì 24 settembre - a Shenzhen, in Cina, non prima delle 11 (ora italiana, le 17 locali).

Shenzhen, Cina

 

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