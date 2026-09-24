Alcaraz rivela: "Sinner mi manca, ma non ci scambiamo molti messaggi"
Manca un po' a tutti vedere Sinner contro Alcaraz, il numero uno e tre del mondo sfidarsi di nuovo in campo. Manca anche a loro, Jannik e Carlos, uno contro l'altro soltanto una sola volta a causa dei reciproci infortuni. Per ora l'azzurro ha vinto l'unico confronto diretto, quello della finale del Masters di Montecarlo, riconquistando la vetta della classifica mondiale Atp. "Non ci siamo scambiati molti messaggi, ma l'ho fatto qualche volta quando vinceva tutto, soprattutto all'inizio dell'anno", ha raccontato Alcaraz alla BBC a Londra, dove parteciperà alla Laver Cup con la squadra europea, capitanata da Yannick Noah, al fianco di Cobolli e Zverev.
Alcaraz: "Mi manca sfidare Sinner"
"Mi manca, mi manca vederlo in giro e giocarci contro. Mi spinge a diventare un giocatore migliore. La gente aspetta con ansia queste sfide, quindi credo che sarà un bene riprenderle", ha aggiunto il tennista spagnolo, a proposito del numero uno del mondo, assente da un po' dal circuito per via di una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro ma pronto a tornare in scena al torneo Atp 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre.
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