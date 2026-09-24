Italia-Ucraina, semifinale Billie Jean King Cup Finals 2026: quando si gioca, orario e dove vederla in tv

Sarà l' Ucraina la seconda avversaria dell' Italia a Shenzhen, sede delle Finals di Billie Jean King Cup . È cominciata con il brivido la difesa del titolo per le azzurre capitanate da Tathiana Garbin, capaci di sconfiggere in rimonta le padrone di casa della Cina nel segno di una scatenata Jasmine Paolini. Esattamente come lo scorso anno, dopo la vittoria all'esordio contro la Cina, le italiane trovano sulla loro strada l'Ucraina. Elina Svitolina e compagne hanno debuttato con una sofferta vittoria per 2-1 contro il Belgio. Nel 2025 fu l'Italia a imporsi per 2-1.

Italia-Cina, quando si gioca

La sfida tra Italia e Ucraina, valida per la semifinale di Billie Jean King Cup, è in programma sabato 26 settembre a partire dalle ore 11:00 sui campi dello Shenzen Bay Sports Centre Arena.

I precedenti tra Italia e Ucraina

Italia e Ucraina si sono affrontate quattro volte in Billie Jean King Cup (in tre casi quando si chiamava ancora Fed Cup) e le azzurre hanno sempre vinto. Proprio il successo di dodici mesi fa, sempre a Shenzhen, ha permesso alle azzurre di salire sul 4-0.

Italia-Ucraina, dove vederla in tv

Sarà possibile seguire il confronto in diretta e in esclusiva su SuperTennis, che trasmetterà tutti i match delle Finals di Billie Jean King Cup sul 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma SuperTennis+.