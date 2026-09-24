Cobolli svela i retroscena dell'allenamento con Sinner: "È la persona da cui imparo di più"

Flavio Cobolli sarà uno dei protagonisti della Laver Cup , competizione a squadre in programma alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. L'azzurro rappresenterà Team Europe e tenterà di riportarlo alla vittoria dopo il successo di Team World nell'ultima edizione. Reduce da una prematura eliminazione al terzo turno dello US Open, Cobolli mira a invertire il trend e a rilanciarsi in vista dello swing asiatico, ma in generale del finale di stagione. In particolare, per lui sarà fondamentale ottenere gli ultimi punti necessari per una storica qualificazione alle ATP Finals di Torino . Per preparare la Laver Cup e i futuri impegni, Flavio ha scelto un compagno d'eccezione: a Montecarlo, infatti, si è allenato con Jannik Sinner , connazionale e amico. Proprio in quel di Londra ha raccontato un retroscena relativo alla sessione d'allenamento sui campi del Principato.

Cobolli, parole al miele per Sinner

"Io e Jannik abbiamo scherzato un sacco, è stato davvero bello ritrovarlo in campo" ha dichiarato Cobolli ai microfoni di SuperTennis. "Ogni volta che ho l'occasione provo a trarre il massimo dalle ore che passiamo a giocare insieme" ha aggiunto. Non è infine mancato uno splendido attestato di stima nei confronti del numero uno al mondo: "È una delle persone che mi insegna di più, sono sempre pronto quando si tratta di allenarmi con lui". I due avevano già condiviso il campo - sempre in allenamento - in occasione degli Internazionali d'Italia e potrebbero rifarlo in occasione delle Finals di Coppa Davis a Bologna. Curiosamente, invece, sono stati avversari una sola volta nel circuito ATP: lo scorso anno nell'ATP 500 di Vienna, quando Sinner trionfò per 6-2 7-6.