Roma tiene accesa la prevenzione: arriva la Notte Bianca di Tennis&Friends

Giunta al 15esimo anno, la manifestazione - realizzata in collaborazione con FITP e le Istituzioni, amplia quest’anno il programma con nuove attività dedicate alle persone più fragili e, per la prima volta, porta la prevenzione anche nelle ore serali con la “Notte Bianca della Prevenzione”, in programma sabato 3 ottobre fino all’una di notte.

Tre giornate nelle quali al Villaggio della Salute&Sport, tematiche come prevenzione, sport, ricerca, formazione, istituzioni e solidarietà si incontreranno al Foro Italico con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alla quotidianità delle persone. Il cuore della manifestazione saranno sempre visite, screening e consulenze gratuite, con percorsi dedicati alla prevenzione oncologica, alla salute della donna e dell’uomo, alla fertilità e natalità, alla salute materno-infantile, alle vaccinazioni, all’obesità, alla prevenzione cardiovascolare e respiratoria, alla longevità e alla promozione dell’attività fisica e dei corretti stili di vita, tutto sotto il coordinamento di Salute Lazio e ASL Roma 1, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie del territorio e della sanità militare.

Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends – Salute e Sport ha offerto in quindici anni di attività oltre 400 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze complessive agli eventi. Nel 2025 il progetto ha inoltre ricevuto un encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

Venerdì 2 ottobre – “La prevenzione è giovane”

La prima giornata - realizzata in collaborazione con FITP- sarà dedicata alle nuove generazioni. Dalle 9.00 alle 14.00, circa 5000 tra ragazze e ragazzi delle scuole del Lazio incontreranno medici, professionisti sanitari, campioni dello sport e testimonial e parteciperanno ad attività dedicate alla prevenzione, all’alimentazione, al movimento e ai corretti stili di vita. Il progetto scuole, nato all’interno di Tennis & Friends nel 2018, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la manifestazione promuove una cultura della salute fin dall’età scolastica, utilizzando un linguaggio diretto e vicino ai giovani.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre – Il Villaggio della Salute e dello Sport

Da sabato 3 ottobre, il Villaggio della Salute di Tennis & Friends aprirà ufficialmente le porte alla cittadinanza. Per due giorni, a partire dalle ore 10, saranno a disposizione oltre 500 professionisti sanitari, con circa 200 postazioni sanitarie dedicate a visite gratuite in 73 diverse aree specialistiche. Saranno oltre 85 le strutture sanitarie coinvolte, con una rete che comprende il Villaggio delle Forze Armate, Polizia e Guardia di Finanza, le diverse realtà sanitarie del Lazio e il contributo di Asl, Regione Lazio e Ministero della Salute.

La cerimonia inaugurale si terrà sabato 3 ottobre alle ore 11.30, alla presenza dei rappresentanti delle principali Istituzioni nazionali, del Governo, del sistema sanitario, dello sport e della società civile. Nel corso della cerimonia il Villaggio sarà benedetto da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Madrina storica dell’evento, Veronica Maya.

Sabato e domenica il Villaggio dello Sport accoglierà la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 Federazioni Sportive Nazionali, che proporranno attività per avvicinare il pubblico alla pratica sportiva e alle diverse discipline. Spazio anche al tradizionale Torneo Celebrity con la partecipazione dei volti dello spettacolo che negli anni hanno accompagnato Tennis & Friends con gli storici ambassador e testimonial della manifestazione.

La Notte Bianca della Prevenzione

Per la prima volta Tennis & Friends porterà la prevenzione anche oltre gli orari tradizionali. Sabato 3 ottobre, fino all’una di notte, il Villaggio della Salute e dello Sport resterà aperto al pubblico per la “Notte Bianca della Prevenzione”. Screening, visite e consulenze sanitarie gratuite proseguiranno anche in orario serale, accompagnati da musica, spettacolo, cultura e intrattenimento, con la partecipazione di artisti, sportivi e testimonial che sfideranno sui campi per il trofeo “Una volèè per la salute”. Nel corso della serata sarà inoltre dedicato uno spazio speciale alla “Salute Donna”, con attività di informazione e sensibilizzazione dedicate alla salute femminile.

La prevenzione raggiunge anche le persone senza dimora

La sera del 3 ottobre la prevenzione uscirà dal Foro Italico per raggiungere direttamente i più fragili. Col nuovo progetto di Tennis&Friends “Salute a bordo”, l’autobus di linea messo a disposizione da Atac e allestito appositamente come studio medico con personale sanitario a bordo, si recherà presso la Cittadella della Carità di Santa Giacinta, che - grazie alla Caritas diocesana - accoglie oltre 100 persone senza fissa dimora. Un progetto che rafforza la dimensione sociale della manifestazione e l’impegno a rendere la salute accessibile anche a chi rischia di rimanere escluso dai tradizionali percorsi di prevenzione.

Accanto alle attività sanitarie e sportive, la XVI edizione propone “Tennis & Friends Incontra”, un programma di talk, incontri scientifici e momenti di confronto sui grandi temi della salute e dell’attualità. Medici, scienziati, rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti e protagonisti dello sport, dello spettacolo e della cultura dialogheranno con il pubblico su medicina, prevenzione, ricerca, innovazione, corretti stili di vita e nuove sfide sociali e sanitarie.

La prevenzione passa anche dalla formazione. Per questo Tennis & Friends coinvolgerà nel Villaggio della Salute l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Gli studenti affiancheranno i professionisti sanitari nelle attività del Villaggio, vivendo direttamente un’esperienza di formazione sul campo e confrontandosi con la prevenzione, la medicina e il rapporto con il cittadino.

Il Villaggio Amatrice

In occasione del decennale del sisma del 2016, Tennis & Friends ospiterà inoltre il Villaggio Amatrice, uno spazio dedicato alla città e al suo territorio, pensato per valorizzarne le tradizioni, le eccellenze e le realtà produttive. All’interno dell’area troveranno spazio la Pro Loco, un’area ristoro e alcuni produttori locali, insieme a uno spazio dedicato alla presentazione del nuovo Ospedale di Amatrice, attraverso rendering e materiali illustrativi che racconteranno il percorso di ricostruzione e di rilancio della comunità.

Una rete scientifica e istituzionale sempre più ampia

Per la main edition di ottobre, ASL Roma 1 e Salute Lazio, con il supporto della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, svolgeranno il coordinamento sanitario e scientifico della manifestazione.

A questa rete si aggiunge il contributo di 21 società e associazioni scientifiche, tra cui AIOM e SIU e la Fondazione SIU Urologia Onlus, oltre a istituzioni, Ministeri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Federazione Italiana Tennis e Padel, Forze Armate, Forze dell’Ordine, università, associazioni, volontari e realtà del Terzo Settore. In particolare con AIOM - Associazione Italiana di Oncologia Medica, durante la tappa di maggio a Piazza del Popolo è stato firmato il protocollo d’intesa con Tennis & Friends con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della diagnosi precoce, contribuendo a ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia, e di sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca.

«Arrivare alla XVI edizione di Tennis & Friends significa continuare a far crescere un progetto che, da oltre quindici anni, porta la prevenzione fuori dagli ospedali e sempre più vicino alle persone. Quest’anno lo facciamo con una manifestazione ancora più aperta e inclusiva, capace di raggiungere anche chi normalmente ha meno possibilità di accedere ai percorsi di prevenzione: con la prima “Notte Bianca della Prevenzione”, che sabato 3 ottobre porterà screening, visite e consulenze gratuite anche nelle ore serali, e con un intervento diretto sul territorio dedicato alle persone senza dimora. La nostra ambizione resta quella di trasformare la prevenzione da un appuntamento occasionale in una cultura quotidiana: un’abitudine fatta di controlli, movimento, corretti stili di vita e maggiore consapevolezza. Basti pensare che grazie alla prevenzione e ai corretti stili di vita è possibile ridurre le patologie oncologiche di circa il 50%» ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, fondatore e presidente di Tennis & Friends – Salute e Sport.

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