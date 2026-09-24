Addio Elena Pero, l'emozionante post di Bertolucci: "12 luglio, la nostra ultima finale"

" 12 luglio la nostra ultima finale. Ciao Elena ". Recita così il post sui social di Paolo Bertolucci , che ha voluto ricordare Elena Pero , giornalista di Sky Sport e sua storica compagna di telecronache scomparsa all'età di 60 anni a causa di una malattia . Ad accompagnare la descrizione un selfie scattato in estate nella cabina di commento sul Campo Centrale di Wimbledon . Era la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, che avrebbe visto l'azzurro confermarsi campione, e immortalava sorridenti Pero, Bertolucci e Ivan Ljubicic, tre persone accomunate da grande competenza e da una passione smisurata per il tennis. Numerosi i commenti di solidarietà e condoglianze da parte dei tanti appassionati (ma non solo) che piangono la perdita di quella che è stata la voce del tennis.

Bertolucci: "Impossibile accettare un addio così rapido"

Se il post di Bertolucci è stato così coinciso è perché il suo ricordo lo ha affidato a un video condiviso sui canali ufficiali di Sky Sport, in cui ha voluto salutare a modo suo Elena Pero. Di seguito le sue parole: "È difficile trovare parole che sappiano rendere giustizia alla passione immensa e alla straordinaria professionalità di Elena Pero. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro proprio negli ultimi anni. È impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore, ricordando quel sorriso d’assenso, quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno, la promessa silenziosa di continuare a sognare insieme, raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun altro”.