Federer elegge il suo numero uno: “Sinner è il migliore, Alcaraz però…”

Alla vigilia dell'inizio della nona edizione della Laver Cup , torneo da lui ideato, Roger Federer ha speso bellissime parole nei confronti di Jannik Sinner . Il 20 volte campione Slam, durante il media day dell'evento, ha incoronato l'azzurro nell'intervista a TNT Sport: "Il miglior giocatore in questo momento storico? Forse direi ancora Jannik, non soltanto per il dominio assoluto nei Masters 1000, ma anche perché ha giocato benissimo fino all’infortunio. L’infortunio ovviamente va considerato, ma quando gioca è il migliore".

Federer su Zverev e Alcaraz

"Anche Carlos quando è al massimo della forma è il migliore in circolazione, e finalmente Zverev è arrivato dove tutti speravamo che arrivasse un giorno, ovvero a essere un campione Slam - ha sottolineato Federer -. Se ci fosse un incontro tra Carlos e Sascha forse vincerebbe lui, anche perché Carlos torna da un infortunio. Quindi è un discorso complesso, ma considerando l’anno che ha avuto Sinner direi che è davvero fortissimo".