Perché Zverev può diventare numero uno al mondo dopo il forfait di Sinner in Asia: tutti i calcoli
"Sono dispiaciuto nell'annunciare che non potrò giocare in Asia quest'anno: il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo". Con queste parole Jannik Sinner ha annunciato via social che non prenderà parte allo swing asiatico. È dunque rinviato il rientro del numero uno al mondo dopo l'infortunio al ginocchio destro che, nelle settimane successive al trionfo a Wimbledon, lo aveva costretto a rinunciare già ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e all'ultimo Slam della stagione, lo US Open. Jannik non parteciperà, dunque, all'Atp 500 di Pechino e, mentre resta in dubbio la sua presenza al Masters 1000 di Shanghai. Un'occasione ghiotta per Alexander Zverev per provare l'assalto alla prima posizione della classifica mondiale.
Zverev può diventare numero 1?
Con l'assenza a Pechino, Sinner non potrà difendere i 500 punti del titolo conquistato lo scorso anno. Per questo, al termine del torneo che andrà in scena nella capitale cinese, Jannik scenderà a 11.000 punti in classifica. A Pechino, ci sarà invece Zverev che in caso di successo finale potrebbe portarsi a 10.130 punti. Se il tedesco dovesse completare la doppietta conquistando anche Shanghai salirebbe a 11.040 punti sorpassando Sinner e diventando il nuovo numero uno del mondo. Diverso sarebbe lo scenario se Jannik dovesse invece partecipare a Shanghai, dove difende, come Zverev, solamente 50 punti.
Alcaraz fuori dalla corsa
Diverso invece il discorso per quanto riguarda Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, che ha saltato gran parte della stagione a causa dell'infortunio al polso destro, anche se dovesse vincere ogni torneo da qui alla fine della stagione, non riuscirebbe a colmare lo svantaggio di oltre 4.600 punti che lo separano attualmente da Zverev nella Race.
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