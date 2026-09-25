Perché Zverev può diventare numero uno al mondo dopo il forfait di Sinner in Asia: tutti i calcoli

"Sono dispiaciuto nell'annunciare che non potrò giocare in Asia quest'anno: il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo". Con queste parole Jannik Sinner ha annunciato via social che non prenderà parte allo swing asiatico. È dunque rinviato il rientro del numero uno al mondo dopo l'infortunio al ginocchio destro che, nelle settimane successive al trionfo a Wimbledon, lo aveva costretto a rinunciare già ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e all'ultimo Slam della stagione, lo US Open. Jannik non parteciperà, dunque, all'Atp 500 di Pechino e, mentre resta in dubbio la sua presenza al Masters 1000 di Shanghai. Un'occasione ghiotta per Alexander Zverev per provare l'assalto alla prima posizione della classifica mondiale.