Sinner, nuova visita a Milano dopo le sfilate: perché il ginocchio preoccupa ancora e cosa può succedere nelle prossime settimane

È stato lo stesso Sinner a dare la delusione a tutti i tifosi che attendevano un suo ritorno in campo: non sarà al torneo di Pechino in Cina . L'annuncio è arrivato tramite il profilo Instagram di Jannik, ancora con il ginocchio malandato e per questo ancora ai box. Il numero uno del mondo - da vedere ancora per quanto visto che Zverev insidia il primato - si è palesato soltanto alla sfilata Gucci a Milano. Tra l'altro, come ricorda Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dopo la passerella Sinner sarebbe andato dritto alla clinica La Madonnina per altri controlli al ginocchio destro, che avrebbero rivelato il problema di cui sta soffrendo Jannik.

Il problema al ginocchio di Sinner

Parpiglia dà un nome più preciso all'infiammazione tendinea extra-articolare, riconosciuta ufficialmente: si tratterebbe, secondo il giornalista, di ITBS, cioè Sindrome della bandelletta ileotibiale. E spiega: "La bandelletta ileotibiale è una fascia di tessuto fibroso, spessa, robusta, poco elastica. Nasce dal bacino, scende lungo tutto il lato esterno della coscia e si aggancia alla tibia, appena sotto il ginocchio. È un cavo d’acciaio che stabilizza la gamba. Il guaio nasce proprio sopra il ginocchio. Lì la bandelletta passa sopra una sporgenza del femore, l’epicondilo laterale. Ogni volta che il ginocchio si piega e si distende, ci scorre sopra, finché i tessuti tra fascia e osso si infiammano. Ed ecco perché si parla di “extra-articolare”: il danno non è dentro il ginocchio. È fuori. Sul lato esterno".

Come Sinner può curare il ginocchio

E quindi? Il riposo, la fisioterapia e un grande lavoro su anca e glutei, oltre a terapie fisiche, infiltrazioni e il ritorno graduale ai caricho di lavoro curerebbero questa sindrome, aiutando Sinner a guarire e a non sentire più il dolore. Ci sarebbe il rischio, però, di dover ricorrere alla chirurgia, qualora le terapie conservative non funzionassero. È un caso remoto, un'ipotesi estrema, di cui Parpiglia informa dopo aver sentito il consulto di un professore. E poi aggiunge: "Prossima tappa? Il Masters 1000 di Shanghai, dal 7 al 18 ottobre. Ma anche quella presenza, possiamo anticiparlo, salterà".