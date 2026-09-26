Italia-Ucraina diretta BJK Cup 2026: segui le azzurre in semifinale. Tennis oggi LIVE
Italia contro Ucraina: in palio un posto nella finale della Billie Jean King Cup. Le azzurre, detentrici del titolo, affronteranno le temibili avversarie, guidate dalla Svitolina. Chi si aggiudicherà la sfida, affronterà la Repubblica Ceca. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale...
11:04
Entrano in campo le due nazionali
Italia e Ucraina entrano in campo: tra poco il riscaldamento delle giocatrici.
10:57
Tutto pronto per Italia-Ucraina
Cresce l'attesa per la sfida tra Italia e Ucraina. A breve l'ingresso in campo delle tenniste
10:45
Grant, esordio in Nazionale
Tathiana Garbin punta su Tyra Caterina Grant per la gara inaugurale delle semifinali. La diciottenne azzurra numero 150 al mondo, nata a Roma, ha doppia cittadinanza (italiana e statunitense) ed è alla prima gara con la Nazionale.
10:32
L'Italia cerca conferme
Le azzurre sono approdate in semifinale dopo l'esaltante successo in rimonta contro le padrone di casa della Cina e cercando conferme: in palio la finale della Billie Jean King Cup.
10:23
Garbin sceglie Grant: sfiderà Kalinina
La capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto di schierare Tyra Grant (all'esordio assoluto in maglia azzurra) nella sfida che darà il via alla semifinale contro l'Ucraina. Sfiderà la Kalinina.
10:11
Il programma delle sfide
Si parte alle oe 11:00. Kalinina affronterà una tra Cocciaretto, Bronzetti e Grant. Poi, la tanto attesa gara tra Jasmine Paolini e la Svitolina. In caso di terza gara, andrà in scena il doppio: l'Italia schiererà la coppia Paolini-Errani, mentre l'Ucraina si affiderà alla specialista Kichenok,.
10:00
Tutto su Italia-Ucraina
Tutte le info sulla sfida tra Italia e Ucraina, quarti di finale della Billie Jean King Cup (LEGGI TUTTO...)
Shenzhen, Cina
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS