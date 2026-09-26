Italia-Ucraina diretta BJK Cup 2026: segui le azzurre in semifinale. Tennis oggi LIVE

11:04

Entrano in campo le due nazionali

Italia e Ucraina entrano in campo: tra poco il riscaldamento delle giocatrici.

10:57

Tutto pronto per Italia-Ucraina

Cresce l'attesa per la sfida tra Italia e Ucraina. A breve l'ingresso in campo delle tenniste

10:45

Grant, esordio in Nazionale

Tathiana Garbin punta su Tyra Caterina Grant per la gara inaugurale delle semifinali. La diciottenne azzurra numero 150 al mondo, nata a Roma, ha doppia cittadinanza (italiana e statunitense) ed è alla prima gara con la Nazionale.

10:32

L'Italia cerca conferme

Le azzurre sono approdate in semifinale dopo l'esaltante successo in rimonta contro le padrone di casa della Cina e cercando conferme: in palio la finale della Billie Jean King Cup.

10:23

Garbin sceglie Grant: sfiderà Kalinina

La capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto di schierare Tyra Grant (all'esordio assoluto in maglia azzurra) nella sfida che darà il via alla semifinale contro l'Ucraina. Sfiderà la Kalinina.

10:11

Il programma delle sfide

Si parte alle oe 11:00. Kalinina affronterà una tra Cocciaretto, Bronzetti e Grant. Poi, la tanto attesa gara tra Jasmine Paolini e la Svitolina. In caso di terza gara, andrà in scena il doppio: l'Italia schiererà la coppia Paolini-Errani, mentre l'Ucraina si affiderà alla specialista Kichenok,.

10:00

Tutto su Italia-Ucraina

Tutte le info sulla sfida tra Italia e Ucraina, quarti di finale della Billie Jean King Cup (LEGGI TUTTO...)

Shenzhen, Cina