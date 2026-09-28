Senza Sinner ma con Alcaraz, Cobolli e Zverev: ecco i tabelloni dei tornei di Tokyo e Pechino
Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Atp 500 di Pechino e Tokyo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. In Cina non ci sarà Jannik Sinner, che è ancora fermo ai box per l'infortunio al ginocchio destro. Occhi puntati sulla testa di serie numero uno Alexander Zverev, a caccia di punti importanti per il sorpasso in vetta alla classifica mondiale. A Pechino ci sarà anche Novak Djokovic, al rientro in campo dopo l'elmiminazione al primo turno dello US Open, mentre Flavio Cobolli è l'unico azzurro in main draw. Sono invece quattro gli italiani che giocheranno a Tokyo: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. In Giappone, la prima testa di serie del tabellone è Carlos Alcaraz.
Il tabellone dell'Atp 500 di Tokyo
(1) Alcaraz vs Michelsen
Arnaldi vs (WC) Sakamoto
Shapovalov vs (WC) Shimabukuro
Tabilo vs (7) Paul
(3) Fritz vs Qualificato
Musetti vs Fery
Rune vs Jacquet
Darderi vs (6) Ruud
(5) Nakashima vs Humbert
Lehecka vs Bergs
Davidovich Fokina vs Berrettini
Qualificato vs (4) Jodar
(8) Vacherot vs Blockx
Etcheverry vs Qualificato
Qualificato vs Van Assche
(WC) Nishikori vs (2) Tiafoe
Il possibile cammino di Musetti
Musetti inizierà la sua corsa contro Arthur Fery, il britannico che ha sorpreso tutti raggiungendo quest'anno la semifinale a Wimbledon. In caso di successo il toscano troverebbe sulla sua strada il numero 3 del tabellone Taylor Fritz. Possibile quarto di finale con Rune o Darderi, mentre in un'eventuale semifinale Lorenzo troverebbe Alcaraz. Dall'altra parte del tabellone Jodar, Berrettini e Tiafoe, possibili avversari solamente in finale.
Il tabellone dell'Atp 500 di Pechino
(1) Zverev vs Norrie
(WC) Shang vs Baez
JM Cerundolo vs (WC) Bu
Borges vs (6) Djokovic
(3) Medvedev vs Qualificato
Struff vs Tirante
Qualificato vs F Cerundolo
Bublik vs (8) Mensik
(5) De Minaur vs Navone
Buse vs Halys
Griekspoor vs Rublev
(SE) Safiullin vs (4) Cobolli
(7) (WC) Tien vs Hurkacz
(WC) Zhang vs Qualificato
Qualificato vs Rinderknech
Khachanov vs (2) Auger-Aliassime
Il possibile cammino di Cobolli
L'avventura di Cobolli, testa di serie numero 4 del tabellone, inizierà a Pechino contro Roman Safiullin. Il romano è inserito nello stesso quarto di De Minaur, possibile avversario in caso di successo al secondo turno contro Andrey Rublev. In semifinale Flavio potrebbe trovare Felix Auger-Aliassime, mentre un incrocio con Alexander Zverev potrebbe avvenire solamente in finale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS