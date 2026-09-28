Senza Sinner ma con Alcaraz, Cobolli e Zverev: ecco i tabelloni dei tornei di Tokyo e Pechino

Sono stati sorteggiati i tabelloni degli Atp 500 di Pechino e Tokyo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. In Cina non ci sarà Jannik Sinner, che è ancora fermo ai box per l'infortunio al ginocchio destro. Occhi puntati sulla testa di serie numero uno Alexander Zverev, a caccia di punti importanti per il sorpasso in vetta alla classifica mondiale. A Pechino ci sarà anche Novak Djokovic, al rientro in campo dopo l'elmiminazione al primo turno dello US Open, mentre Flavio Cobolli è l'unico azzurro in main draw. Sono invece quattro gli italiani che giocheranno a Tokyo: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. In Giappone, la prima testa di serie del tabellone è Carlos Alcaraz.