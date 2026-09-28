Fognini torna a sfidare Nadal in campo: ecco dove e quando

Fabio Fognini è pronto a tornare a sfidare Nadal sul campo. Lo farà a casa di Rafa , nella sua Academy a Manacor per un evento speciale. Il tennista azzurro infatti parteciperà al Rafa Nadal Academy Slam , l’esibizione di doppio che si terrà sabato 3 ottobre presso la Rafa Nadal Academy di Manacor (Maiorca) in occasione del decimo anniversario dell’Academy. L’italiano si unisce ad Andy Murray , Dominic Thiem e Marat Safin , completando così la squadra capitanata dal britannico, che affronterà il Team Rafa , guidato da Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale.

Il Team Murray completo con Fognini, attesa per il team Nadal

Con l’arrivo di Fognini, il Team Murray è ora al completo con Andy Murray, Dominic Thiem, Marat Safin e Fabio Fognini. Di fronte a loro ci sarà il Team Rafa, attualmente composto dallo stesso Nadal e dal francese Richard Gasquet. Nei prossimi giorni saranno annunciati gli ultimi due componenti della squadra guidata da Rafa Nadal, completando così il quadro degli otto giocatori che prenderanno parte all’esibizione. Il Rafa Nadal Academy Slam sarà uno dei momenti più importanti delle celebrazioni per il decimo anniversario dell’Academy. L’evento vedrà sfidarsi due squadre guidate da Nadal e Murray in un’esibizione che unirà competizione, intrattenimento e numerose sorprese, nell’ambito di una giornata speciale pensata per celebrare i dieci anni di storia della Rafa Nadal Academy.