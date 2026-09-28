Sinner, il primo posto ora è in pericolo: Zverev si avvicina in classifica

Il ritorno alle competizioni di Jannik Sinner subisce un ulteriore rinvio a causa del problema al ginocchio destro accusato fin da Wimbledon. Il tennista azzurro non prenderà parte al torneo di Pechino, dove era campione in carica; nonostante ciò, manterrà la prima posizione del ranking ATP per la novantunesima settimana complessiva. Primato insidiato però da Alexander Zverev: qualora l'altotesino dovesse saltare anche il Masters 1000 di Shanghai e il tedesco dovesse trionfare in entrambi i tornei in Cina, avverrebbe il cambio al vertice della classifica.

Non solo Zverev, gli altri in top 10 e gli italiani in corsa

Alcaraz conserva il terzo posto ma con un ampio distacco dai primi due, seguito nell'ordine da Shelton, Auger-Aliassime e Medvedev. In settima posizione si attesta Flavio Cobolli, atteso a Pechino per accumulare punti preziosi in ottica qualificazione alle ATP Finals. Completano le prime dieci posizioni Tiafoe, il debuttante in Top 10 Arthur Fils (a discapito di Taylor Fritz) e Alex De Minaur. Per quanto riguarda gli altri tennisti italiani, Darderi sale al diciannovesimo posto mentre Musetti scende al venticinquesimo. Tra i primi cinquanta si confermano Arnaldi, trentasettesimo, e Berrettini, quarantasettesimo dopo aver perso quattro piazze. All'interno dei primi cento figurano anche Lorenzo Sonego, ottantatreesimo, e Mattia Bellucci , novantunesimo. Si registra infine un netto progresso per il giovane Federico Cinà, che grazie a un balzo di venti posizioni raggiunge il numero centocinquanta del mondo, stabilendo il proprio record personale.

Ranking Atp, la classifica in attesa di Pechino

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 11.000 (--)

2. Alexander Zverev (Ger) 9.630 (--)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.060 (--)

4. Ben Shelton (Usa) 4.680 (--)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890 (--)

6. Daniil Medvedev (Rus) 3.710 (--)

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680 (--)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (--)

9. Arthur Fils (Fra) 3.150 (+2)

10. Alex De Minaur (Aus) 3.150 (-1)

Così gli altri italiani:

19. Luciano Darderi 2.200 (+1)

25. Lorenzo Musetti 2.010 (-1)

37. Matteo Arnaldi 1.336 (--)

47. Matteo Berrettini 1.128 (-4)

83. Lorenzo Sonego 698 (+3)

91. Mattia Bellucci 656 (-3)

145. Andrea Pellegrino 390 (-1)

150. Federico CinÃ 369 (+20)

161. Marco Cecchinato 353 (--)

164. Andrea Guerrieri 343 (+5)

168. Francesco Maestrelli 331 (+3)