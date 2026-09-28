"Boicottate gli Slam!": il consiglio di McEnroe per i tennisti, ecco il motivo
John McEnroe ha in mente una proposta destinata a far discutere. Secondo l'ex stella statunitense, i tennisti professionisti dovrebbero infatti prendere in considerazione un'azione drastica: boicottare i tornei del Grande Slam per pretendere e ottenere una quota maggiore dei proventi generati da questi tornei. Durante un incontro con i giornalisti in occasione della Laver Cup a Londra, l'otto volte campione Slam ha puntato il dito contro l'attuale modello di gestione dei quattro tornei più prestigiosi del circuito: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.
La provocazione di McEnroe
Secondo l'ex campione statunitense serve un netto cambio di paradigma che trasformi gli atleti in veri e propri soci degli eventi più importanti al mondo. "I giocatori dovrebbero essere partner dei Major - le parole di McEnroe -. Il fatto che non lo siano crea attrito: ricevono una parte troppo piccola dei ricavi. L'unico modo per riuscirci, a mio avviso, è boicottare uno o due di questi", ha concluso l'ex numero uno al mondo, indicando lo sciopero dagli Slam come la sola possibilità per costringere i vertici del tennis ad ascoltare le richieste dei tennisti.
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