"Boicottate gli Slam!": il consiglio di McEnroe per i tennisti, ecco il motivo

La proposta dell'ex campione americano per ottenere maggiore potere decisionale sui calendari e una percentuale più equa sui ricavi dei tornei
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 28.09.2026, 17:28

john mcenroe

John McEnroe ha in mente una proposta destinata a far discutere. Secondo l'ex stella statunitense, i tennisti professionisti dovrebbero infatti prendere in considerazione un'azione drastica: boicottare i tornei del Grande Slam per pretendere e ottenere una quota maggiore dei proventi generati da questi tornei. Durante un incontro con i giornalisti in occasione della Laver Cup a Londra, l'otto volte campione Slam ha puntato il dito contro l'attuale modello di gestione dei quattro tornei più prestigiosi del circuito: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open

La provocazione di McEnroe

Secondo l'ex campione statunitense serve un netto cambio di paradigma che trasformi gli atleti in veri e propri soci degli eventi più importanti al mondo. "I giocatori dovrebbero essere partner dei Major - le parole di McEnroe -. Il fatto che non lo siano crea attrito: ricevono una parte troppo piccola dei ricavi. L'unico modo per riuscirci, a mio avviso, è boicottare uno o due di questi", ha concluso l'ex numero uno al mondo, indicando lo sciopero dagli Slam come la sola possibilità per costringere i vertici del tennis ad ascoltare le richieste dei tennisti.

Tutte le news
Tennis

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS