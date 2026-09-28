"Boicottate gli Slam!": il consiglio di McEnroe per i tennisti, ecco il motivo

John McEnroe ha in mente una proposta destinata a far discutere. Secondo l'ex stella statunitense, i tennisti professionisti dovrebbero infatti prendere in considerazione un'azione drastica: boicottare i tornei del Grande Slam per pretendere e ottenere una quota maggiore dei proventi generati da questi tornei. Durante un incontro con i giornalisti in occasione della Laver Cup a Londra, l'otto volte campione Slam ha puntato il dito contro l'attuale modello di gestione dei quattro tornei più prestigiosi del circuito: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.