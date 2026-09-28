Agassi su Cobolli e Alcaraz: "Dannazione, quanto sei bello Flavio. Carlos pregavo ogni giorno che il tuo polso..."
Agassi show in Laver Cup
Agassi ha poi elogiato anche Alcaraz soffermandosi sul suo rientro in campo: "Ma quanto è bello riavere Carlitos in squadra? Amico mio, ci sei mancato. Tutto il mondo del tennis ha sentito davvero la tua mancanza. A me sei mancato. Pregavo ogni giorno che il tuo polso guarisse, magari entro ottobre, non prima di questo fine settimana", mentre con Cobolli l'ex numero uno al mondo ha scherzato così: "Dannazione, quanto sei bello Flavio… scusate ragazzi, mi sono distratto un attimo".
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