Agassi su Cobolli e Alcaraz: "Dannazione, quanto sei bello Flavio. Carlos pregavo ogni giorno che il tuo polso..."

Agassi show in Laver Cup

Al termine dei tre giorni di gare è stato ila conquistare la nona edizione della. La squadra capitanata daha sconfitto per 13-5 ildigrazie al successo conquistato nel singolare decisivo dasu. Il successo del numero due del mondo ha così dato il via alla festa degli europei e allo show di Agassi, che nel discorso tenuto durante la cerimonia di premiazione ne ha avuto davvero per tutti. "Complimenti per la fantastica stagione che stai disputando. In realtà era importante anche per me, perché ho potuto ricominciare ad ascoltare le tue conferenze stampa, quelle in cui non dicevi più: ‘Ehm, perché perdo sempre? Perché… Perché sono il terzo al mondo? Faccio schifo'", dopo aver scherzato così proprio con Zverev, l'otto volte campione Slam si è rivolto anche a

Agassi ha poi elogiato anche Alcaraz soffermandosi sul suo rientro in campo: "Ma quanto è bello riavere Carlitos in squadra? Amico mio, ci sei mancato. Tutto il mondo del tennis ha sentito davvero la tua mancanza. A me sei mancato. Pregavo ogni giorno che il tuo polso guarisse, magari entro ottobre, non prima di questo fine settimana", mentre con Cobolli l'ex numero uno al mondo ha scherzato così: "Dannazione, quanto sei bello Flavio… scusate ragazzi, mi sono distratto un attimo".