L’ex tennista è sicuro: “Non ci sono più solo Sinner e Alcaraz ormai…”

Come accaduto nel 2026, anche a causa dei problemi accusati da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche nella prossima stagione non sarà solamente una lotta a due per gli Slam e per il dominio del circuito mondiale. Parola di Greg Rusedski, ex giocatore britannico che ha lanciato un messaggio ai detrattori di Alexander Zverev. "L'argomentazione che viene usata - le sue parole - è che negli Slam che ha vinto non ha dovuto battere Sinner o Alcaraz. È una sciocchezza. Bisogna vincere sette partite. Uno Slam non si vince per caso. E Zverev, in entrambi gli Slam, aveva le aspettative e la possibilità di vincerli. Inoltre, è arrivato in finale a Wimbledon. Quindi, quando arriveremo in Australia per iniziare il nuovo anno, ci sarà una sfida a tre, e Zverev è il benvenuto alla festa".