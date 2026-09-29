L’ex tennista è sicuro: “Non ci sono più solo Sinner e Alcaraz ormai…”
Come accaduto nel 2026, anche a causa dei problemi accusati da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche nella prossima stagione non sarà solamente una lotta a due per gli Slam e per il dominio del circuito mondiale. Parola di Greg Rusedski, ex giocatore britannico che ha lanciato un messaggio ai detrattori di Alexander Zverev. "L'argomentazione che viene usata - le sue parole - è che negli Slam che ha vinto non ha dovuto battere Sinner o Alcaraz. È una sciocchezza. Bisogna vincere sette partite. Uno Slam non si vince per caso. E Zverev, in entrambi gli Slam, aveva le aspettative e la possibilità di vincerli. Inoltre, è arrivato in finale a Wimbledon. Quindi, quando arriveremo in Australia per iniziare il nuovo anno, ci sarà una sfida a tre, e Zverev è il benvenuto alla festa".
Sulla sconfitta con de Minaur in Laver Cup
Nonostante sia stato proprio Zverev a regalare al Team Europe il punto decisivo per conquistare la Laver Cup, l'avventura del tedesco nel torneo era iniziata con la sconfitta contro Alex de Minaur. "Non dimentichiamo che questo è il suo primo torneo dopo la Coppa Davis e dopo aver vinto lo US Open, quindi affrontare questa transizione non è facile - ha aggiunto Rusedski -. Si è fatto prendere un po’ dal nervosismo, ma bisogna riconoscere i meriti di De Minaur. Non sono affatto preoccupato. Questo ragazzo ha vinto due Slam. Tutti possono diventare un po’ nervosi di tanto in tanto, ma lui ha superato il momento. Credo che ogni volta che ha avuto una partita decisiva per vincere la Laver Cup, abbia vinto cinque volte su cinque gli incontri decisivi per chiudere la sfida".
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