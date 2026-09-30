Musetti si infortuna alla mano destra e posta sui social la foto della lastra

Niente ATP 500 di Tokyo per Lorenzo Musetti , che alla vigilia del suo match di primo turno contro Arthur Fery ha annunciato il forfait. Scelta obbligata per il carrarino, vittima di una frattura all'anulare della mano destra , riportata proprio mentre si allenava in Giappone. Il 2026 si conferma un anno particolarmente sfortunato per Musetti , continuamente alle prese con dei problemi fisici. In questo caso, però, l'infortunio non sembrerebbe preoccupare dato che Lorenzo stesso ha detto che proverà a recuperare già per il Masters 1000 di Shanghai , al via tra sette giorni. Il suo posto in tabellone è stato preso dal lucky loser Jaime Faria.

Il messaggio di Musetti

"Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!"