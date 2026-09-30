Musetti si infortuna alla mano destra e posta sui social la foto della lastra
Niente ATP 500 di Tokyo per Lorenzo Musetti, che alla vigilia del suo match di primo turno contro Arthur Fery ha annunciato il forfait. Scelta obbligata per il carrarino, vittima di una frattura all'anulare della mano destra, riportata proprio mentre si allenava in Giappone. Il 2026 si conferma un anno particolarmente sfortunato per Musetti, continuamente alle prese con dei problemi fisici. In questo caso, però, l'infortunio non sembrerebbe preoccupare dato che Lorenzo stesso ha detto che proverà a recuperare già per il Masters 1000 di Shanghai, al via tra sette giorni. Il suo posto in tabellone è stato preso dal lucky loser Jaime Faria.
Il messaggio di Musetti
"Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante un allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!"
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