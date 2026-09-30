Ora Kyrgios cerca la redenzione su Sinner: "Passerà alla storia come il GOAT"

E adesso arriva la ricerca della redenzione di Kyrgios di cui nessuno sentiva il bisogno. L'australiano di origini greche ad ogni occasione in passato ha criticato e offeso in tutti i modi Sinner, numero uno al mondo da 91 settimane, per il caso Clostebol. Ma siccome esiste un karma, proprio lui, il moralizzatore King, di recente è stato squalificato per un mese (già scontato dal 4 agosto al 3 settembre) per positività alla cocaina in un test effettuato a Maiorca. Non solo sono finiti gli attacchi gratuiti a Jannik, che ovviamente non hanno mai ricevuto risposta. Kyrgios, rispondendo alle domande dei fan sui social, si è speso addirittura in grandissimi elogi nei confronti del tennista azzurro. Ecco come Kyrgios vede adesso Jannik: "Uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L'unico vero punto debole era il servizio, che non riusciva a generare molti punti gratuiti, ma ora lo ha migliorato ed è uno dei migliori battitori di precisione ("pin point") che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non erano così naturali come quelle di altri tra i migliori giocatori, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e si trova a suo agio anche a scendere a rete. Si muove bene per essere qualcuno di sorprendentemente alto. Con il tempo, molto probabilmente, passerà alla storia come uno dei più grandi di tutti i tempi (GOAT)". Anche meno, verrebbe da dire.