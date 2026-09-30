Ora Kyrgios cerca la redenzione su Sinner: "Passerà alla storia come il GOAT"
E adesso arriva la ricerca della redenzione di Kyrgios di cui nessuno sentiva il bisogno. L'australiano di origini greche ad ogni occasione in passato ha criticato e offeso in tutti i modi Sinner, numero uno al mondo da 91 settimane, per il caso Clostebol. Ma siccome esiste un karma, proprio lui, il moralizzatore King, di recente è stato squalificato per un mese (già scontato dal 4 agosto al 3 settembre) per positività alla cocaina in un test effettuato a Maiorca. Non solo sono finiti gli attacchi gratuiti a Jannik, che ovviamente non hanno mai ricevuto risposta. Kyrgios, rispondendo alle domande dei fan sui social, si è speso addirittura in grandissimi elogi nei confronti del tennista azzurro. Ecco come Kyrgios vede adesso Jannik: "Uno dei migliori colpitori di palla che il tennis abbia mai visto. Una macchina assoluta da fondo campo. È in grado di trasformare la difesa in attacco con qualsiasi colpo. L'unico vero punto debole era il servizio, che non riusciva a generare molti punti gratuiti, ma ora lo ha migliorato ed è uno dei migliori battitori di precisione ("pin point") che abbiamo. Difficile da attaccare. Le volée non erano così naturali come quelle di altri tra i migliori giocatori, ma ha lavorato bene sul gioco di transizione e si trova a suo agio anche a scendere a rete. Si muove bene per essere qualcuno di sorprendentemente alto. Con il tempo, molto probabilmente, passerà alla storia come uno dei più grandi di tutti i tempi (GOAT)". Anche meno, verrebbe da dire.
Kyrgios e gli attacchi a Sinner
Kyrgios voleva fare il paladino della giustizia e ha invocato da subito una squalifica di due anni per Sinner, definendo ridicola l'assoluzione per contaminazione involontaria. "Ridicolo, che sia accidentale o pianificato. Sei risultato positivo due volte a una sostanza proibita (uno steroide) e dovresti stare fuori due anni. Le tue prestazioni sono state migliorate. Crema per massaggi... sì certo", era stato il suo commento su X. Poco dopo rincarò la dose nel podcast Nothing Major: "Se lo affrontassi agli Australian Open farei in modo che ogni persona del pubblico gli si scagliasse contro. Trasformerei tutto in una vera e propria rivolta, il rispetto andrebbe a farsi benedire". In tanti hanno sognato uno scontro sul campo, che però non c'è mai stato. A dicembre 2024 parlava di una gestione "disgustosa per il tennis" riguardo ai casi di Sinner e Iga Swiatek. "Non proverei mai a doparmi in tutta la mia vita", commentava. Nell'ottobre 2025 aveva anche accusato i vertici dell'ATP, e in particolare il presidente Andrea Gaudenzi, di proteggere Sinner perché italiano. Tutto questo in tanti non lo hanno dimenticato. Ora Kyrgios spende solo belle parole per Jannik, ma in pochi si fidano.
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