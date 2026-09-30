Berrettini-Fokina Atp 500 di Tokyo: orario e dove vedere il match in tv e in streaming

Matteo Berrettini torna protagonista sul cemento dell’ATP 500 di Tokyo. Il 30enne romano, numero 47 del ranking mondiale, farà il suo esordio nel torneo giapponese contro Alejandro Davidovich Fokina , numero 26 ATP. La sfida è in programma domani, giovedì 1° ottobre, dopo le ore 9 italiane, in chiusura di programma. Un debutto tutt’altro che semplice per Berrettini, chiamato a misurarsi con uno dei giocatori più in forma del momento. Davidovich Fokina arriva infatti in Giappone dopo aver conquistato a Chengdu il secondo titolo ATP della sua stagione e della sua carriera, dopo quello ottenuto a Maiorca.

Berrettini-Davidovich Fokina, i precedenti

Il bilancio dei confronti diretti racconta di un perfetto equilibrio: 1-1. Il primo incrocio risale al Masters 1000 di Monte-Carlo del 2021, quando sulla terra battuta Davidovich Fokina riuscì a imporsi in due set al secondo turno. Berrettini si è preso la rivincita l’anno successivo su una superficie decisamente più congeniale alle sue caratteristiche. Negli ottavi degli US Open 2022, sul cemento di New York, l’azzurro ebbe la meglio al termine di una battaglia durata cinque set. Per Berrettini sarà la terza partecipazione al tabellone principale di Tokyo. Nelle due precedenti esperienze il romano non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale e proverà dunque a migliorare il proprio risultato nel torneo giapponese. Il suo 2026 racconta fin qui di 16 vittorie e 14 sconfitte nel circuito maggiore. I risultati più importanti sono arrivati soprattutto sulla terra battuta: prima i quarti di finale nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, poi il buon percorso al Roland Garros, terminato con il ritiro alla fine del secondo set contro Matteo Arnaldi.

Chi trova il vincitore al secondo turno

Chi riuscirà a superare il primo turno troverà uno tra il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 56 ATP e proveniente dalle qualificazioni, e lo spagnolo Rafael Jodar, numero 13 del mondo e quarta testa di serie del torneo. Un tabellone che non concede particolari pause: per Berrettini servirà partire subito forte per provare a costruirsi un percorso importante a Tokyo.

Berrettini-Davidovich Fokina: orario e dove vederla in TV

La sfida tra Matteo Berrettini e Alejandro Davidovich Fokina è in programma giovedì 1° ottobre, dopo le ore 9 italiane. In Italia il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.