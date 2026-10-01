Atp 500 Pechino, Cobolli eliminato all'esordio. A Tokyo avanza Darderi

È già finita la corsa di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Pechino. Il romano, testa di serie numero quattro del tabellone, si è arreso al primo turno a Roman Safiullin con un netto 6-3 6-2 maturato in un'ora e 24 minuti di gioco. Una giornata decisamente da dimenticare per l'azzurro che aveva anche iniziato bene la partita. Era infatti stato lui a procurarsi le prime chance di break nel terzo game senza però riuscire a sfruttarle. Il russo invece non si è lasciato sfuggire l'occasione e nel game successivo ha strappato la battuta compiendo l'allungo decisivo per far suo il primo set. Scappato via 4-1 anche nel secondo, Safiullin non ha tremato al momento di chiudere firmando il passaggio del turno.