Atp 500 Pechino, Cobolli eliminato all'esordio. A Tokyo avanza Darderi

Giornata da dimenticare per il romano, testa di serie numero quattro del tabellone, che si è arreso nettamente a Roman Safiullin
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2 min

Pubblicato il 01.10.2026, 10:27

Flavio CobolliAtp 500 PechinoLuciano DarderiATP 500 Tokyo

È già finita la corsa di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Pechino. Il romano, testa di serie numero quattro del tabellone, si è arreso al primo turno a Roman Safiullin con un netto 6-3 6-2 maturato in un'ora e 24 minuti di gioco. Una giornata decisamente da dimenticare per l'azzurro che aveva anche iniziato bene la partita. Era infatti stato lui a procurarsi le prime chance di break nel terzo game senza però riuscire a sfruttarle. Il russo invece non si è lasciato sfuggire l'occasione e nel game successivo ha strappato la battuta compiendo l'allungo decisivo per far suo il primo set. Scappato via 4-1 anche nel secondo, Safiullin non ha tremato al momento di chiudere firmando il passaggio del turno.

Avanti Darderi a Tokyo

Stacca invece il pass per il secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo, Luciano Darderi, autore del successo al debutto su Casper Ruud con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in un'ora e 50 minuti di gioco. Dopo aver recuperato un break di svantaggio dal 3-1, Luciano ha conquistato il primo set al tie-break prima di portarsi sul 4-0 pesante nel secondo. Il norvegese è riuscito a recuperare uno dei due break di svantaggio ma non ad impensierire ulteriormente l'azzurro che ha chiuso il match per regalarsi il secondo turno contro Kyrian Jacquet.

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