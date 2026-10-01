Emma Navarro racconta la sua malattia e come l'ha affrontata: "Ho ignorato i segnali d'allarme"

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Emma Navarro ha spiegato le tante problematiche con le quali ha dovuto combattere negli ultimi anni. La giocatrice statunitense ha raccontato la sua esperienza e una trasformazione fisica che era ormai diventata un argomento di discussione sempre più centrale. Navarro ha confessato di aver vissuto tre anni di sofferenze per la sindrome RED-S (Deficit Energetico Relativo nello Sport), diagnosticatale nell'autunno 2025. Il momento più complicato, racconta, è arrivato in occasione della Billie Jean King Cup dello scorso anno, quando le precarie condizioni fisiche l'avevano portata alle lacrime in partita: "Sono scoppiata a piangere in campo. Ero devastata al pensiero di rappresentare il mio Paese in questo stato di sfinimento, fame e confusione". Dopo aver tentato invano di gareggiare in Asia, stremata da sintomi continui - "Avevo fame tutto il giorno, mi sentivo stordita se non mangiavo e il mio corpo mi svegliava la notte per mangiare" -, Emma ha deciso di fermarsi per fare chiarezza sulla propria salute.