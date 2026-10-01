Emma Navarro racconta la sua malattia e come l'ha affrontata: "Ho ignorato i segnali d'allarme"
Con un post pubblicato sui suoi profili social, Emma Navarro ha spiegato le tante problematiche con le quali ha dovuto combattere negli ultimi anni. La giocatrice statunitense ha raccontato la sua esperienza e una trasformazione fisica che era ormai diventata un argomento di discussione sempre più centrale. Navarro ha confessato di aver vissuto tre anni di sofferenze per la sindrome RED-S (Deficit Energetico Relativo nello Sport), diagnosticatale nell'autunno 2025. Il momento più complicato, racconta, è arrivato in occasione della Billie Jean King Cup dello scorso anno, quando le precarie condizioni fisiche l'avevano portata alle lacrime in partita: "Sono scoppiata a piangere in campo. Ero devastata al pensiero di rappresentare il mio Paese in questo stato di sfinimento, fame e confusione". Dopo aver tentato invano di gareggiare in Asia, stremata da sintomi continui - "Avevo fame tutto il giorno, mi sentivo stordita se non mangiavo e il mio corpo mi svegliava la notte per mangiare" -, Emma ha deciso di fermarsi per fare chiarezza sulla propria salute.
Il recupero e l'appuntamento al 2027
Ingaggiata la battaglia per il proprio recupero - "Ero disposta a fare qualsiasi cosa pur di tornare a sentirmi me stessa" -, Navarro ha ridisegnato alimentazione e terapie. I risultati sono arrivati gradualmente: ripristino del sonno, addio a capogiri e mal di testa, fino alla ritrovata sintonia con il proprio corpo in palestra: "Mi sono sentita di nuovo in grado di giocare a tennis senza dovermi dare indicazioni mentali, di gareggiare senza che questo mi prosciugasse la vita". Fondamentale è stata la presa di coscienza sul proprio corpo: "Quest’anno ho preso un po’ di peso, ma ho anche ripreso in mano la mia vita. Nessun numero sulla bilancia o magrezza su braccia e gambe vale più della salute". La statunitense ha annunciato che completerà i protocolli di recupero per il resto dell'anno, saltando la tournée asiatica del 2026 per puntare al rientro ufficiale in Australia nel 2027.
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