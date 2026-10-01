Atp 500 Tokyo, buona la prima per Alcaraz: sconfitto Michelsen in tre set

Carlos Alcaraz conquista l'accesso al secondo turno dell' Atp 500 di Tokyo . 7-6(1) 4-6 6-1 il risultato con il quale lo spagnolo, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato al debutto Alex Michelsen per regalarsi la sfida con Matteo Arnaldi , vittorioso all'esordio su Rei Sakamoto . Un match decisamente più complicato del previsto per il detentore del titolo, che nel primo parziale ha dovuto recuperare un break di svantaggio e poi, dopo aver ceduto il secondo, ha alzato il livello nel terzo per chiudere i giochi.

La partita

In difficoltà nelle prime battute del match Alcaraz, che nel sesto game cede la battuta ed è costretto a rincorrere in svantaggio 4-2. Michelsen, nel gioco successivo, manca due chance per allungare e confermare il break e subisce il rientro di Alcaraz che sul 6-5 si procura anche la chance di servire per chiudere il primo set. Lo spagnolo perde però la battuta ed è solamente il tie-break a permettergli di portarsi avanti. Quando sembrerebbe ormai indirizzata, con Alcaraz avanti di un break nel secondo, la partita si riapre grazie ai quattro game di fila conquistati da Michelsen. Il terzo set è però un assolo di Alcaraz, che manda in archivio il match con un netto 6-1.