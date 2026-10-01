Atp 500 Tokyo, Berrettini al secondo turno: sconfitto Davidovich Fokina

Successo in rimonta per il giocatore romano al rientro in campo dopo lo US Open: per un posto nei quarti affronterà il paraguaiano Vallejo
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2 min

Pubblicato il 01.10.2026, 13:58

Matteo BerrettiniATP 500 Tokyo

Matteo Berrettini passa all'esordio dell'Atp 500 di Tokyo. Vittoria in rimonta per il giocatore romano su Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 1-6 7-6(1) 6-4 per accedere al secondo turno dove affronterà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che a sorpresa ha superato la testa di serie numero 4 del tabellone Rafael Jodar con un netto 6-1 6-3. Un successo importante per Matteo, che era reduce dalla sconfitta al secondo turno dello US Open, mentre Davidovich Fokina arrivava dal titolo conquistato qualche giorno fa a Chengdu

La partita

Primo set che scappa via veloce in favore di Davidovich Fokina, il quale strappa il servizio a Berrettini nel secondo e nel sesto game per conquistare 6-1 il parziale d'apertura. Matteo entra in partita nel secondo, annulla una palla break nel quinto game e tiene il comando del risultato. Si arriva, quindi, al tie-break, dove l'azzurro domina e chiude 7 punti a 1. Berrettini si porta avanti di due break nel terzo set sul 3-0 e poi rintuzza il tentativo di rimonta di Davidovich Fokina, che recupera uno dei due break di svantaggio, per mandare in archivio il match. 

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