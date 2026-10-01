“Un Campione per Amico” riparte da Mantova, sport in piazza per oltre 500 bambini
Dopo la pausa estiva, “Un Campione per Amico”* torna in campo: oltre 500 bambini hanno partecipato in Piazza Virgiliana a Mantova all’ottava tappa della 25ª edizione del tour ideato da Adriano Panatta.
Tennis, pallavolo, rugby e calcio hanno trasformato la piazza in una grande festa di sport, con i giovani protagonisti insieme ai grandi campioni, come Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni. Una giornata di gioco e condivisione pensata per avvicinare le nuove generazioni all’attività sportiva e trasmettere i valori di inclusione, rispetto e corretti stili di vita.
Il tour, partito lo scorso 22 aprile, coinvolge complessivamente oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia e proseguirà con altre tre tappe in altrettante piazze italiane.
“È sempre una grandissima emozione attraversare l’Italia, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta – sottolinea Adriano Panatta –. Il nostro obiettivo è favorire attraverso il gioco la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza e il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita. È bellissimo vedere come ‘Un Campione per Amico’ continui a crescere ogni anno: i ragazzi e le ragazze sono i veri protagonisti della manifestazione”.
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