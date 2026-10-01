Berrettini-Vallejo, secondo turno Atp 500 Tokyo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Matteo Berrettini vola al secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo. Il tennista romano, al rientro in campo dopo la sconfitta subita al secondo turno dello US Open, ha superato in rimonta Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 1-6 7-6(1) 6-4. Lo spagnolo era reduce dal titolo conquistato a Chengdu. Per un posto nei quarti di finale, Matteo se la vedrà con il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, giustiziere di Rafael Jodar.
Berrettini-Vallejo, quando si gioca il match
Il match tra Berrettini e Vallejo, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo, si disputerà sabato 3 ottobre con campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Berrettini e Vallejo
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Berrettini-Vallejo, dove vederla in tv
L'incontro tra Berrettini e Vallejo sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Tokyo, il montepremi
PRIMO TURNO – $18,270 (0 punti)
SECONDO TURNO – $34,255 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $64,170 (100 punti)
SEMIFINALE – $125,605 (200 punti)
FINALE – $235,685 (330 punti)
VINCITORE – $437,955 (500 punti)
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