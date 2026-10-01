Berrettini-Vallejo, secondo turno Atp 500 Tokyo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Berrettini-Vallejo, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Vallejo, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Tokyo, si disputerà sabato 3 ottobre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Vallejo

Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Berrettini-Vallejo, dove vederla in tv

L'incontro tra Berrettini e Vallejo sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Tokyo, il montepremi

PRIMO TURNO – $18,270 (0 punti)

SECONDO TURNO – $34,255 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $64,170 (100 punti)

SEMIFINALE – $125,605 (200 punti)

FINALE – $235,685 (330 punti)

VINCITORE – $437,955 (500 punti)