Zverev punge Djokovic: "Parla degli Slam perché ormai...". La battuta fa discutere

Nonostante il passaggio in Laver Cup , Alexander Zverev ha gestito piuttosto bene il trasferimento in Asia e l'esordio nell' Atp 500 di Pechino . Il tedesco, testa di serie numero uno del tabellone, ha superato al primo turno Cameron Norrie con il punteggio di 7-6(1) 6-4. "Riuscire ad adattarsi al nuovo fuso orario credo sia la cosa più importante in questi casi. Nel complesso, sono un po’ sorpreso, perché pensavo che sarebbe stato ancora più difficile. In realtà sono piuttosto soddisfatto del livello espresso. Credo sia stata una partita di alto livello da parte di entrambi" - ha detto Zverev in conferenza stampa.

Zverev punge Djokovic, il motivo

Il tedesco ha poi parlato della possibilità di giocare partite al meglio dei tre set anche negli Slam. "Credo che vincere uno Slam sia una delle cose più difficili nello sport, perché giochiamo al meglio dei cinque set. Altrimenti potremmo semplicemente giocare altri quattro Masters 1000 e aggiungerli al calendario. Uno Slam è diverso perché si gioca al meglio dei cinque set. Fa parte della storia, è parte di ciò che facciamo e anche uno dei motivi per cui ci prepariamo fisicamente", ha detto il numero due del mondo, prima di tirare in ballo anche Novak Djokovic: "Non conosco un solo giocatore che vorrebbe giocare al meglio dei tre set. Sì, forse Djokovic, ovviamente, perché sta iniziando ad avere qualche anno in più. Ma se glielo aveste chiesto dieci o quindici anni fa, sicuramente vi avrebbe risposto di no. Si tratta di storia.Sono i tornei più difficili da vincere nel nostro sport proprio perché giochiamo al meglio dei cinque set. Dal punto di vista fisico, è una delle prove più estreme che si possano affrontare".