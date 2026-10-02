Sinner, niente Ljubicic: l’ex allenatore di Federer va da Auger-Aliassime

Ivan Ljubicic non sarà il nuovo super-coach di Jannik Sinner. Negli ultimi mesi, tra i nomi accostati all'azzurro per il post Darren Cahill era circolato anche quello dell'ex tennista croato, che vanta un best ranking di numero 3 al mondo. Tuttavia la pista è definitivamente tramontata poiché Ljubicic allenerà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, attualmente numero 5 del ranking ATP, era alla ricerca di un coach dopo l'addio a Frederic Fontang - suo storico allenatore - maturato al termine di Wimbledon. Secondo quanto anticipato dal Times, la scelta è ricaduta proprio su Ljubicic, che in precedenza aveva già allenato giocatori del calibro di Milos Raonic e Roger Federer (con quest'ultimo Auger-Aliassime condivide il compleanno, essendo nati entrambi l'8 agosto).