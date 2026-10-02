Sinner, niente Ljubicic: l’ex allenatore di Federer va da Auger-Aliassime
Ivan Ljubicic non sarà il nuovo super-coach di Jannik Sinner. Negli ultimi mesi, tra i nomi accostati all'azzurro per il post Darren Cahill era circolato anche quello dell'ex tennista croato, che vanta un best ranking di numero 3 al mondo. Tuttavia la pista è definitivamente tramontata poiché Ljubicic allenerà Felix Auger-Aliassime. Il canadese, attualmente numero 5 del ranking ATP, era alla ricerca di un coach dopo l'addio a Frederic Fontang - suo storico allenatore - maturato al termine di Wimbledon. Secondo quanto anticipato dal Times, la scelta è ricaduta proprio su Ljubicic, che in precedenza aveva già allenato giocatori del calibro di Milos Raonic e Roger Federer (con quest'ultimo Auger-Aliassime condivide il compleanno, essendo nati entrambi l'8 agosto).
Sinner, spunta un nuovo nome
Parallelamente all'impegno con Felix, Ljubicic continuerà a lavorare anche per la Federtennis francese. Dopo la fine dell'esperienza con Federer nel 2022, il 47enne era stato infatti nominato responsabile dello sport d’élite della FFT (Federazione Francese di Tennis). Di recente, invece, è diventato consigliere speciale del presidente Gilles Moretton. Per quanto riguarda Sinner, sempre il Times ha menzionato il nome di un possibile candidato a raccogliere l'eredità di Darren Cahill: si tratta dello svedese Magnus Norman, allenatore di lunga data di Stan Wawrinka che a fine stagione si libererà proprio in virtù del ritiro del campione elvetico.
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