Paolini subito fuori a Pechino: Snigur la batte in rimonta

Non è andato come sperato il debutto di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Accreditata della quattordicesima testa di serie e direttamente al secondo turno in virtù di un bye, è stata sconfitta dall'ucraina Daria Snigur (n. 46 WTA) con il punteggio di 3-6 7-6 6-2. Non mancano i rimpianti per l'azzurra, che si è ritrovata avanti di un set e di un break e poi anche a soli tre punti dalla vittoria. Dopo due ore e un quarto di gioco, però, a spuntarla è stata la sua avversaria in quello che era il primo precedente in assoluto tra le due. Reduce da un'esperienza in Billie Jean King Cup a due facce - con la splendida performance contro la Cina (in particolare la vittoria ai danni di Qinwen Zheng) e la netta sconfitta contro Elina Svitolina -, la numero uno d'Italia ripartirà dal WTA 1000 di Wuhan, in programma dal 12 al 18 ottobre.