Sinner, spunta un nome per il dopo Cahill: era già stato vicinissimo a Jannik in passato

Secondo il The Times sarebbe lo svedese Magnus Norman il coach in pole position per ereditare il pesante scettro dell'australiano
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2 min

Pubblicato il 02.10.2026, 10:42

sinner

Magnus Norman potrebbe essere il super coach di Sinner l’anno prossimo. Secondo The Times, lo svedese sarebbe tra i favoriti per ereditare il pesante scettro che a fine stagione dovrebbe lasciare l’australiano Darren Cahill, soprannominato affettuosamente “Papà” dai tifosi di Jannik. Dopo la notizia di Ljubicic allenatore di Felix Auger-Aliassime è partito il toto nomi per la prossima stagione del tennis. Norman è stato già a un passo dall’allenare Sinner: doveva essere lui il nome nuovo nello staff dell'altoatesino insieme con Vagnozzi, dopo l’addio con lo storico allenatore Riccardo Piatti. Poi però è arrivato Cahill ed è stata una storia stupenda, ancora non conclusa. Il destino adesso potrebbe mettere di nuovo Magnus Norman sulla strada di Sinner.

Chi è Magnus Norman, tre slam come coach di Wawrinka

Norman è stato numero due al mondo nel ranking Atp, ha vinto una Coppa Davis nel 1998 a Milano contro l’Italia, gli Internazionali d’Italia e vanta una finale al Roland Garros. A soli 27 anni, si è ritirato per vari problemi fisici alle anche e al ginocchio. Come allenatore di Stan Wawrinka ha vinto tre slam in tre anni: Australian Open nel 2014, Roland Garros nel 2015 e Us Open nel 2016. Secondo il The Times, oltre al gradimento del numero uno al mondo, lo svedese piacerebbe anche a Cahill che sarebbe convinto di lasciare l’azzurro in buonissime mani. Sullo sfondo resta l’ex di Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero. Magnus Norman era vicinissimo a Sinner già nel 2022,

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