Six Kings Slam, pubblicato il tabellone: Sinner ancora penalizzato rispetto ad Alcaraz
Manca sempre meno alla terza edizione del Six Kings Slam, ricco torneo d'esibizione in programma a Riyadh (Arabia Saudita) tra il 21 e il 24 ottobre. In attesa di capire se l'evento andrà in scena - potrebbe essere a rischio per la guerra Usa-Iran -, è stato rivelato il tabellone. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, capace di conquistare le ultime due edizioni (e soprattutto il montepremi da ben 6 milioni di dollari) e favorito per il tris. Al via anche il suo rivale Carlos Alcaraz (battuto in entrambe le finali), mentre completano il campo di partecipazione Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Sembrava scontato che a beneficiare del bye e partire direttamente dalle semifinali sarebbero stati Sinner e Alcaraz, ma non è andata così.
Sinner penalizzato: partirà dai quarti
Proprio come l'anno scorso, a essere esentati dai quarti saranno Djokovic e Alcaraz, i quali entreranno in gioco direttamente in semifinale. Costretto invece a disputare un match più Sinner, che però se la vedrà contro Alex de Minaur, avversario che ha battuto 13 volte su altrettanti confronti: con il massimo rispetto per l'australiano, non è un bye ma poco ci manca. Nell'altro quarto di finale, invece, si sfideranno Alexander Zverev e Taylor Fritz. Infine, in un'eventuale semifinale Jannik se la vedrà contro Djokovic, esattamente come dodici mesi fa. Dall'altro lato del tabellone, di contro, Carlos attende il vincente di Zverev-Fritz. Tutto apparecchiato per una terza finale Sinner-Alcaraz?
Six Kings Slam, il tabellone
QUARTI
Jannik Sinner vs Alex de Minaur
Alexander Zverev vs Taylor Fritz
SEMIFINALI
Novak Djokovic vs Vincente Sinner-de Minaur
Carlos Alcaraz vs Vincente Zverev-Fritz
FINALE
Vincente prima semifinale vs Vincente seconda semifinale
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