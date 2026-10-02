Six Kings Slam, pubblicato il tabellone: Sinner ancora penalizzato rispetto ad Alcaraz

Manca sempre meno alla terza edizione del Six Kings Slam, ricco torneo d'esibizione in programma a Riyadh (Arabia Saudita) tra il 21 e il 24 ottobre. In attesa di capire se l'evento andrà in scena - potrebbe essere a rischio per la guerra Usa-Iran -, è stato rivelato il tabellone. L'osservato speciale non può che essere Jannik Sinner, capace di conquistare le ultime due edizioni (e soprattutto il montepremi da ben 6 milioni di dollari) e favorito per il tris. Al via anche il suo rivale Carlos Alcaraz (battuto in entrambe le finali), mentre completano il campo di partecipazione Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Sembrava scontato che a beneficiare del bye e partire direttamente dalle semifinali sarebbero stati Sinner e Alcaraz, ma non è andata così.