Dopo degli US Open sottotono, in cui Luciano Darderi era stato l'unico azzurro a raggiungere la seconda settimana, il tennis italiano sperava di riscattarsi in occasione dello swing asiatico. La trasferta in Oriente invece non è iniziata sotto i migliori auspici per i colori italiani al punto che nessuno dei giocatori impegnati è riuscito a vincere più di una partita. Nel WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini è stata eliminata all'esordio. Stessa sorte per Flavio Cobolli nell'ATP 500 di Pechino. Le uniche vittorie sono arrivate nell'ATP 500 di Tokyo, dove Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi si sono qualificati per il secondo turno; tutti e tre sono però usciti di scena subito dopo.