Sinner, numero uno a rischio: Zverev può superarlo già dopo Shanghai

Jannik Sinner è certo di restare numero uno al mondo almeno fino al 18 ottobre, vale a dire al termine del Masters 1000 di Shanghai, tuttavia la sua assenza dal torneo cinese complica notevolmente i suoi piani. Sembra essere solo questione di tempo il sorpasso di Alexander Zverev , che potrebbe scavalcare Sinner addirittura già in Asia. Per riuscirci, però, è chiamato a vincere sia Pechino sia Shanghai . Dal canto suo, Jannik scarterà solamente 50 punti a Shanghai, dove lo scorso anno uscì di scena al terzo turno, mentre è nel finale di stagione che avrà tantissimi punti da difendere: ben 3.000 tra Vienna, Parigi e le ATP Finals. Zverev, di contro, dovrà scartarne appena 98.

Sinner-Zverev: le combinazioni per il numero uno

Al termine del Masters 1000 di Shanghai, Sinner avrà 10.950 punti. Zverev, invece, può arrivare a quota 11.040 punti in caso di doppietta Pechino-Shanghai. Con poco più di un mese al termine della stagione, tuttavia, a fornire un quadro più preciso è la Race. Attualmente il tedesco ha 750 punti di vantaggio sull'azzurro, ma potrà incrementare il gap in Cina. Inoltre, anche se Sinner dovesse rientrare in campo per la stagione sul cemento indoor, Zverev avrebbe comunque un margine significativo da gestire. Allo stato attuale, lo scenario più probabile è che sia Sascha a chiudere la stagione da numero uno. Jannik però ci ha spesso stupito e chissà che non possa farlo ancora una volta.

Ranking Atp, la classifica live al 3 ottobre

1. Jannik Sinner (Ita) 11.000

2. Alexander Zverev (Ger) 9.670 - in corsa a Pechino

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.160 - in corsa a Tokyo

4. Ben Shelton (Usa) 4.680

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.890

6. Daniil Medvedev (Rus) 3.860 - in corsa a Pechino

7. Flavio Cobolli (Ita) 3.680

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.380

9. Arthur Fils (Fra) 3.275 - in corsa a Tokyo

10. Alex De Minaur (Aus) 3.200 - in corsa a Pechino