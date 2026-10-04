China Open

domenica 4 ottobre 2026 ore 11:00

Alexander ZverevRanking: 2
Novak DjokovicRanking: 11

0 - 0

Non iniziato

Zverev-Djokovic LIVE Pechino, il risultato in diretta e gli aggiornamenti del quarto di finale

Grande attesa per la sfida tra il tedesco, che ha messo nel mirino il primo posto di Sinner, ed il serbo, imbattuto nel torneo Atp 500 cinese
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2 min

Pubblicato il 04.10.2026, 12:00

Atp 500 PechinoZverevsinnerdjokovic

Grande attesa per l'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Pechino, che vedrà affrontarsi Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il tedesco si è sbloccato con i primi due Slam in carriera e ora è lanciatissimo all'inseguimento del primo posto del Ranking Atp che Sinner non può difendere, ancora frenato dai problemi al ginocchio. Dall'altra parte della rete il serbo, che in questo torneo è imbattuto con uno score di 31 vittorie e nessuna sconfitta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio

 

 

12:00

Zverev-Djokovic: in palio la semifinale di Pechino e non solo

Sul cemento del Capital Group Diamond si gioca l'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Pechino tra Zverev, che ha messo nel mirino il numero 1 di Sinner, e Djokovic, imbattuto nel torneo.

Capital Group Diamond-Pechino

 

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