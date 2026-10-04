China Open
domenica 4 ottobre 2026 ore 11:00
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Non iniziato
Zverev-Djokovic LIVE Pechino, il risultato in diretta e gli aggiornamenti del quarto di finale
Grande attesa per l'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Pechino, che vedrà affrontarsi Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il tedesco si è sbloccato con i primi due Slam in carriera e ora è lanciatissimo all'inseguimento del primo posto del Ranking Atp che Sinner non può difendere, ancora frenato dai problemi al ginocchio. Dall'altra parte della rete il serbo, che in questo torneo è imbattuto con uno score di 31 vittorie e nessuna sconfitta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio
12:00
Zverev-Djokovic: in palio la semifinale di Pechino e non solo
Sul cemento del Capital Group Diamond si gioca l'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Pechino tra Zverev, che ha messo nel mirino il numero 1 di Sinner, e Djokovic, imbattuto nel torneo.
Capital Group Diamond-Pechino
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