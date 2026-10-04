Zverev-Djokovic LIVE Pechino, il risultato in diretta e gli aggiornamenti del quarto di finale

Grande attesa per l'ultimo quarto di finale dell'Atp 500 di Pechino, che vedrà affrontarsi Alexander Zverev e Novak Djokovic. Il tedesco si è sbloccato con i primi due Slam in carriera e ora è lanciatissimo all'inseguimento del primo posto del Ranking Atp che Sinner non può difendere, ancora frenato dai problemi al ginocchio. Dall'altra parte della rete il serbo, che in questo torneo è imbattuto con uno score di 31 vittorie e nessuna sconfitta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio