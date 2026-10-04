Djokovic perde il primo set, poi rimonta e batte Zverev: così ha fatto emozionare tutti. E cosa cambia per Sinner in classifica

Novak Djokovic ha conquistato la semifinale all’Atp 500 di Pechino al termine di una durissima battaglia contro Alexander Zverev, vinta in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 34 minuti di gioco. Con questo successo, il campione serbo allunga a 32 la sua striscia di vittorie consecutive nella capitale cinese, dove vanta già sei titoli (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015). Superando il precedente primato di 31 successi di Rafael Nadal al Roland Garros, Djokovic firma così il record assoluto per la striscia vincente più lunga mai registrata da un tennista dal proprio esordio in un torneo Atp. Un match destinato ad entrare nella memoria degli appassionati come David De Gea, il portiere della Fiorentina che su X, al termine della sfida, ha commentato: "Novak Djokovic, il miglior atleta nella storia?"