Sinner, il diritto di pensare prima alla salute (E intanto, grazie Djokovic per il ko a Zverev)
Nole Djokovic ha fatto un bel regalo a Jannik Sinner. Battendo Zverev all'Atp 500 di Pechino, al termine di un match entusiasmante che ha sigillato la trentaduesima vittoria in 32 match disputati nel torneo cinese, il Mitico Serbo consentirà all'azzurro di rimanere N.1 anche dopo Shanghai. Sarebbe stato spodestato dal trono del tennis (dal 5 ottobre scatta la settimana n.92) se il tedesco avesse vinto sia a Pechino sia al Masters 1000 di Shangai. Invece, la Volpe Rossa comanderà di sicuro sino al Vienna Open.
Jannik ha il diritto di pensare prima alla salute
Re di Wimbledon e dei Masters 1000, Sinner non scende in campo da quel memorabile 12 luglio, il giorno della storica impresa londinese che si aggiungeva a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. La tendinopatia del ginocchio destro lo sta facendo dannare da quasi tre mesi a questa parte e la quinta rinuncia consecutiva (Montreal, Cincinnati, Us Open, Pechino, Shanghai) ha puntualmente scatenato la solita ridda di congetture, illazioni, false notizie e maldicenze. Tutte andate a sbattere contro la macchina del silenzio azionata dall'interessato, fedele al congenito stile di riservatezza. Jannik ha il sacrosanto diritto di pensare prima alla salute. Se dovrà operarsi o continuare a seguire la terapia conservativa, lo stabilirà lui e soltanto lui, d'intesa con gli specialisti che lo curano e con il suo team. Idem per decidere quando e dove rimettere piede sulle scene agonistiche. Tutto il resto è noia.
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