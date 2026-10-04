Sinner, il diritto di pensare prima alla salute (E intanto, grazie Djokovic per il ko a Zverev)

Nole Djokovic ha fatto un bel regalo a Jannik Sinner . Battendo Zverev all'Atp 500 di Pechino , al termine di un match entusiasmante che ha sigillato la trentaduesima vittoria in 32 match disputati nel torneo cinese, il Mitico Serbo consentirà all'azzurro di rimanere N.1 anche dopo Shanghai . Sarebbe stato spodestato dal trono del tennis (dal 5 ottobre scatta la settimana n.92) se il tedesco avesse vinto sia a Pechino sia al Masters 1000 di Shangai. Invece, la Volpe Rossa comanderà di sicuro sino al Vienna Open.

Jannik ha il diritto di pensare prima alla salute

Re di Wimbledon e dei Masters 1000, Sinner non scende in campo da quel memorabile 12 luglio, il giorno della storica impresa londinese che si aggiungeva a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. La tendinopatia del ginocchio destro lo sta facendo dannare da quasi tre mesi a questa parte e la quinta rinuncia consecutiva (Montreal, Cincinnati, Us Open, Pechino, Shanghai) ha puntualmente scatenato la solita ridda di congetture, illazioni, false notizie e maldicenze. Tutte andate a sbattere contro la macchina del silenzio azionata dall'interessato, fedele al congenito stile di riservatezza. Jannik ha il sacrosanto diritto di pensare prima alla salute. Se dovrà operarsi o continuare a seguire la terapia conservativa, lo stabilirà lui e soltanto lui, d'intesa con gli specialisti che lo curano e con il suo team. Idem per decidere quando e dove rimettere piede sulle scene agonistiche. Tutto il resto è noia.