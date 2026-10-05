Djokovic-Medvedev diretta, semifinale Atp 500 Pechino: segui la sfida LIVE

Un errore e un doppio fallo di Medvedev spianano la strada a Djokovic (0-30), che con un gran punto vola sullo 0-40 e chiude poi il set alla seconda chance utile: 7-5 il punteggio con cui il serbo si è aggiudicato dopo 1h e 18' di gioco il primo parziale di questa semifinale a Pechino, che tra poco ripartirà con lo stesso Nole in battuta.

14:35

Servizio a 15 e Nole si assicura almeno il tie-break

Servizio tenuto a 15 da Nole Djokovic, che torna avanti du Daniil Medvedev nel primo set: il punteggio è ora di 6-5 per il serbo, che si assicura così almeno il tie-break.

14:32

Set-point annullato dal russo: 5-5

Medvedev rimonta da 0-30 e poi annulla un set-point sul 30-40, riuscendo infine a tenere il servizio: il russo riaggancia così Djokovic sul 5-5 nel primo set.

14:26

Palla break salvata dal serbo, avanti 'on serve'

Palla break salvata ai vantaggi da Djokovic, che tiene il proprio turno di battuta e torna a condurre nel primo set: ora il punteggio è di 5-4 per il serbo, si va avanti 'on serve' nel primo set.

14:15

Reazione di Medvedev, resiste l'equilibrio: 4-4

Reazione di Medvedev, che dopo due game vinti da Djokovic tiene il servizio ai vantaggi (senza concedere palle break). Resiste l'equilibrio nel primo set: 4-4.

14:08

Servizio a zero e Djokovic di nuovo avanti

Servizio tenuto a zero da Djokovic, che torna avanti su Medvedev nel primo set di questa semifinale a Pechino: ora il punteggio è di 4-3 per il serbo.

14:06

Immediato controbreak di Nole: 3-3

Altro lunghissimo game culminato con l'immediato controbreak di Nole Djokovic, che ai vantaggi sfrutta la terza chance utile per strappare il servizio a Daniil Medvedev e riportarsi sul 3-3 nel primo set di questa sfida contro il russo.

13:54

È di Medvedev il primo break della partita

Djokovic rimonta da 15-40, poi ai vantaggi annulla una terza palla break (concessa con un doppio fallo) ma non riesce a fare lo stesso sulla quarta, che Medvedev sfrutta con un gran passante portandosi così avanti 3-2 nel primo set di questa semifinale all'Atp 500 di Pechino.

13:43

Il russo non trema in battuta: 2-2

Medvedev non trema in battuta: sul 30-15 il russo commette un doppio fallo ma resta lucido e tiene il servizio senza concedere palle break a Djokovic, riagganciato così sul 2-2 nel primo set.

13:38

Il serbo non concede chance: si resta 'on serve'

Djokovic stavolta non concede chance a Medvedev: il serbo tiene il servizio concedendo al russo un solo 15 (a causa di un doppio fallo) e si riporta avanti 2-1. Si resta 'on serve' in questo avvio di primo set.

13:34

Servizio a 15 per Medvedev: 1-1

Servizio tenuto senza particolari affanni (a 15) da Medvedev, che riaggancia così Djokovic sull'1-1 nel primo set di questa semifinale a Pechino.

13:31

Tre palle break salvate e Djokovic avanti 1-0

Subito spettacolo nel primo e lunghissimo game di questa semifinale, durato 8', con grandi colpi da una parte e dall'altra. Sempre sotto di un 15 e sempre di rincorsa, il serbo annulla la prima palla break sul 30-40 e poi fa altrettanto con le due successive nei vantaggi, riuscendo infine a tenere il servizio e a portarsi avanti 1-0 su Medvedev nel primo set.

13:23

Iniziata la partita, c'è Nole in battuta

Iniziata la partita tra Djokovic e Medvedev: al servizio c'è Nole, con il russo in risposta.

13:20

Il via alla semifinale: tennisti in campo

L'inizio della sfida, programmata non prima delle 13, è slittata di qualche minuto, ma ci siamo. Batte Djokovic per primo. Gli atleti si stanno scaldando

13:17

Medvedev non si fida di Nole

"Djokovic è pazzesco: è vecchio, ma gioca ancora benissimo", ha detto il russo parlando del suo prossimo avversario

13:12

Il ranking attuale

Djokovic è il numero 11 al mondo, mentre Medvedev occupa la posizione numero 5

13:04

Djokovic: "L'ho sempre saputo..."

"Questa è probabilmente una delle due migliori partite che ho giocato quest'anno, insieme a quella contro Sinner in semifinale agli Australian Open. Sono ovviamente entusiasta di aver vinto contro quello che probabilmente è il miglior giocatore del mondo al momento. Per me è la dimostrazione che posso ancora battere i migliori giocatori del mondo sui palcoscenici più importanti. L'ho sempre saputo, ne sono sempre stato consapevole. Naturalmente, quando giochi così bene, la fiducia aumenta: finisci per dimenticare problemi e difficoltà e continui semplicemente ad andare avanti", ha detto Nole dopo aver battuto Zverev ai quarti di finale

13:02

Djokovic e i titoli a Pechino

Macano solo due partite da vincere a Nole per mettere in bacheca il settimo titolo a Pechino in altrettante partecipazioni al torneo in corso in Cina

12:46

De Minaur è il primo finalista a Pechino

Hurkacz si è ritirato nel corso del secondo set nella prima semifinale: l'australiano ha centrato il pass per l'ultimo atto del torneo e adesso aspetta il vincente del match tra Djokovic e Medvedev

12:40

Maledizione semifinale per Medvedev

Il russo è stato sconfitto in semifinale a Pechino sia nel 2024 sia nel 2025: oggi, dunque, avrà una chance per interrompere questa striscia

12:30

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)

SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)

FINALE – $411,480 (330 punti)

VINCITORE – $764,750 (500 punti)

12:18

I precedenti

Djokovic è davanti a Medvedev e conduce 10-5 nei confronti diretti con il russo. Dei 15 precedenti ben 13 sono stati disputati sul cemento. Adesso il match numero 16 sulla stessa superficie

12:09

Djokovic-Medvedev: orario e tv

Il match tra Djokovic e Medvedev, valido per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino, si disputa oggi, lunedì 5 ottobre, sul Diamond Court non prima delle ore 13. La partita si potrà seguire in diretta sui canali Sky Sport

Pechino, Cina