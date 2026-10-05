Panatta difende Sinner e lancia l’allarme: "Polemiche? Mica deve dare la cartella clinica. Da quello che so è un problema complicato"

Sinner continua a tenere tutti col fiato sospeso. Ha dato forfait a Pechino e Shanghai, il ginocchio fa ancora male. È riuscito soltanto a superare l'esame per la moto (al quinto tentativo), per il resto solo riposo e terapie per mandare via definitivamente il dolore. Ecco perché anche la presenza al Six Kings Slam e alla Coppa Davis di fine anno sono in forte dubbio. Più che altro perché il recupero continua a slittare e non si conoscono i tempi del rientro, che di volta in volta viene posticipato. E intorno ai dubbi si concentrano anche le polemiche e gli attacchi a Jannik, difeso però da Panatta negli studi della Domenica Sportiva: "È tanto che non gioca più per cui bisogna preoccuparsi. Voglio dire una cosa: ho letto molte polemiche sul fatto che non si sa bene cosa abbia Sinner. È normale che sia così, perché probabilmente Sinner ha un problema al ginocchio e non è che uno può spiegare perfettamente e dare la cartella clinica ".

Panatta su Sinner: "L'infortunio è complicato"

Panatta ha poi aggiunto: "Stanno cercando di risolvere il problema, da quello che so un pochino anch'io è molto complicato. Adesso ha lasciato anche Shanghai, spero che possa tornare a giocare per le Finals e poi di conseguenza la Coppa Davis. Anche se tornare subito in un grande appuntamento, in un grande torneo, senza aver avuto la possibilità di una situazione intermedia, tipo il Six Kings Slam lì in Arabia Saudita... Lui potrebbe giocare Vienna, che poi è un torneo che ha sempre vinto e che sta vicino casa, per cui ci può andare in macchina, come se io andassi da Roma a Firenze".

Panatta: "Coppa Davis? Dipende da Sinner"

Infine Panatta sulla Coppa Davis: "Bisogna fare un plauso alla Rai. L'Italia è una delle favorite, se non la favorita, e credo che era doveroso riprendere i diritti ed essere presenti perché è una grande manifestazione. Noi ci possiamo ripetere, dipende da tante cose, soprattutto dipende da Sinner se sarà presente o no. Con Sinner o senza Sinner sono due squadre, cambia certamente, rimaniamo i favoriti con Sinner. Credo che la Spagna sia più forte perché ha due giocatori, se gioca Alcaraz".