Sorteggio Shanghai: ecco gli avversari di Cobolli e degli altri azzurri

Tutto pronto per il Masters 1000 di Shanghai, che scatterà il 7 ottobre con i match di primo turno del main draw ma che è già entrato nel vivo con il sorteggio del tabellone. A guidare il seeding è Alexander Zverev, determinato a vincere più partite possibili per accorciare le distanze da Jannik Sinner in classifica. La seconda testa di serie è invece Carlos Alcaraz, mentre c'è grande curiosità soprattutto su Novak Djokovic - reduce da un'epica vittoria a Pechino proprio contro Zverev - e su Valentin Vacherot, campione in carica. Sono invece cinque i tennisti italiani ai nastri di partenza: in tre partiranno direttamente al secondo turno in quanto teste di serie (Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi), mentre non beneficeranno di un bye Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in campo sin dal primo turno.