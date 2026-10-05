Sorteggio Shanghai: ecco gli avversari di Cobolli e degli altri azzurri
Delineati gli accoppiamenti del Masters 1000 cinese, con cinque italiani al via: occhi puntati soprattutto su Flavio, a caccia di punti per le Finals
Tutto pronto per il Masters 1000 di Shanghai, che scatterà il 7 ottobre con i match di primo turno del main draw ma che è già entrato nel vivo con il sorteggio del tabellone. A guidare il seeding è Alexander Zverev, determinato a vincere più partite possibili per accorciare le distanze da Jannik Sinner in classifica. La seconda testa di serie è invece Carlos Alcaraz, mentre c'è grande curiosità soprattutto su Novak Djokovic - reduce da un'epica vittoria a Pechino proprio contro Zverev - e su Valentin Vacherot, campione in carica. Sono invece cinque i tennisti italiani ai nastri di partenza: in tre partiranno direttamente al secondo turno in quanto teste di serie (Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi), mentre non beneficeranno di un bye Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in campo sin dal primo turno.
Gli accoppiamenti degli azzurri
Cobolli è stato sorteggiato nel quarto di finale di Zverev e debutterà contro un qualificato oppure Adrian Mannarino. Le teste di serie sul suo cammino sono Karen Khachanov, Alex de Minaur e Andrey Rublev. In questo spicchio di tabellone c'è anche Matteo Berrettini, opposto allo statunitense Kovacevic: in caso di vittoria troverebbe Brandon Nakashima. Lorenzo Musetti è invece atteso da uno spettacolare terzo turno con Novak Djokovic: per arrivarci dovrà però battere il cinese Zhou o un qualificato. Figurano infine nella parte bassa del tabellone Darderi e Arnaldi: Luciano inaugurerà il suo cammino contro Stefanos Tsitsipas oppure un qualificato, mentre Matteo debutterà con un qualificato per poi sfidare eventualmente Taylor Fritz. Di seguito i quarti di finale ipotetici:
(1) Zverev vs (6) Cobolli
(3) Shelton vs (7) Tiafoe
(8) Fils vs (4) Auger-Aliassime
(5) Medvedev vs (2) Alcaraz
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