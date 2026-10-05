Clamoroso Medvedev: squalificato per aver colpito un tifoso con la pallina, Djokovic in finale a Pechino

Epilogo inaspettato nella seconda semifinale dell'Atp 500 cinese, dove il serbo affronterà ora per il titolo l'australiano De Minaur: tutti i dettagli
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2 min

Pubblicato il 05.10.2026, 16:34 (Aggiornato il 05.10.2026, 16:41)

MedvedevdjokovicAtp 500 Pechino

PECHINO (CINA) - Epilogo inatteso e clamoroso nella seconda semifinale dell'Atp 500 di Pechino, dove Daniil Medvedev ha spianato la strada all'inarrestabile Nole Djokovic, che andrà così a caccia del settimo titolo nel torneo cinese (e della 34ª vittoria in altrettante partite).

Tifoso colpito con una pallina: Medvedev squalificato

Il match è finito infatti per la squalifica inflitta al russo nel nono game del secondo set, con Djokovic che era avanti comunque 5-3 e stava servendo per il match dopo essersi aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 7-5. Sul 15-15, dopo aver perso il punto, Medvedev ha colpito a gioco fermo la pallina spedendola involontariamente verso gli spalti, dove ha però centrato uno spettatore al volto ferendolo a un occhio.

 

Medvedev, ma che fai? Tira una pallina in tribuna e colpisce un tifoso
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Djokovic in finale a Pechino, sfiderà De Minaur

Il colpo del russo non era stato violento, ma è stato comumnque necessario fermare il gioco per consentire allo staff medico di soccorrere lo spettatore colpito. Dopo qualche minuto di stop, le scuse immediate di Medvedev e la revisione al video dell'accaduto da parte dei giudici, è poi arrivata la squalifica. Dispiaciuto per quanto successo e per la sconfitta, Medvedev si è portato poi verso rete e ha stretto la mano a Djokovic, che in finale affronterà ora l'australiano Alex De Minaur (a sua volta agevolato dal ritiro del polacco Hubert Hurkacz durante l'altra semifinale dell'Atp 500 di Pechino.

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