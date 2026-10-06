Djokovic-De Minaur diretta Atp 500 Pechino: segui la finale di oggi LIVE

Nole Djokovic vuole scrivere un'altra pagina di storia nell'Atp 500 di Pechino dove sfida in finale Alex De Minaur . Il 39enne serbo (attualmente n.11 del ranking) va infatti a caccia del settimo titolo e del 34° successo in altrettante partite nel torneo cinese, che punta a vincere di nuovo dopo l'incredibile rimonta su Alexander Zverev nei quarti e la rocambolesca semifinale contro Daniil Medvedev (squalificato per aver colpito a gioco fermo con una pallata uno spettatore sugli spalti). A rovinargli la festa ci proverà il 27enne australiano (n.9 Atp), che in semifinale è stato agevolato dal ritiro in corsa del polacco Hubert Hurkacz . Segui la diretta della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:19

Djokovic-De Minaur 4-2 al tie-break

Il tie-break si apre con la prima esterna vincente del serbo e il gratuito dell'australiano che si rifà, poco dopo, con un gran rovescio in diagonale. Il serbo però sfrutta altri due errori di De Minaur (che poi dimezza lo svantaggio). Si gira sul 4-2 per Nole.

14:14

De Minaur pareggia i conti sul 6-6: si va al tie-break

Alex sale sul 40-0, Nole prova un'incredibile rimonta ma si ferma a 30 in risposta: si va al tie-break.

14:10

Djokovic prenota il tie-break: 6-5 con De Minaur

Nole perde il primo punto, complice una grande risposta di Alex, poi sale in cattedra vincendo i quattro successivi. Il serbo prenota il tie-break, ora l'australiano serve per raggiungerlo.

14:04

De Minaur c'è: 5-5 con Djokovic

A zero anche l'australiano che ristabilisce la parità nel set.

14:01

Djokovic spezza ancora l'equilibrio: 5-4 con De Minaur

Turno di battuta a zero, il secondo di fila, per il serbo che vola sul 5-4. Ora Alex serve per restare nel set.

13:56

Djokovic chiama, De Minaur risponde: 4-4 a Pechino

Doppia, solida, risposta di Nole che sale sul 30-0. Lo svantaggio però non spaventa che Alex che recupera tutto con l'ace (30 pari). Altri due punti consecutivi permettono all'australiano di ritrovare la parità.

13:51

Djokovic ancora una volta in vantaggio: 4-3 con De Minaur

Turno di battuta a zero per Nole che si riporta avanti nel set. Si prosegue on serve.

13:48

De Minaur cancella una palla break e ristabilisce l'equilibrio: 3-3 con Djokovic

Altro game duro e intenso: doppio botta e risposta tra Nole e Alex per il 30 pari. L'equilibrio lo spezza il serbo che, in risposta, trova un'altra palla break, cancellata però dall'australiano. Si va, ancora una volta, ai vantaggi: De Minaur la spunta con il servizio.

13:41

Djokovic annulla una palla break e si riporta avanti: 3-2 con De Minaur

Gran game in risposta dell'australiano che, dopo uno scambio lungo e durissimo, trova il punto del 30-15. Nole però c'è e si riporta in parità (30-30). Nella fase più delicata del game arriva, puntuale, la prima palla break di Alex con un clamoroso rovescio in back corto dopo il gran dritto incrociato. Djokovic, con le spalle al muro, risponde da campione qual è e annulla tutto con un passante di rovescio a dir poco incredibile. Si va ai vantaggi: qui il serbo sfrutta il servizio e, alla seconda chance (con un dritto lungolinea da urlo), ritrova il vantaggio nel parziale.

13:31

De Minaur pareggia i conti: 2-2 con Djokovic

Alex vince il primo punto, poi commette un doppio fallo che permette a Nole di equilibrare i conti (15-15). L'australiano però è solido in battuta e vince il game, chiudendolo con un ace e un servizio e dritto sul quale il serbo non può rispondere.

13:27

Djokovic mette la freccia: 2-1 con De Minaur

Turno di battuta a 15 per il serbo, di nuovo avanti in questo primo set della finale di Pechino.

13:23

De Minaur cancella una palla break e pareggia i conti: 1-1 con Djokovic

Alex si porta rapidamente sul 30-0, ma Nole è concentrato e pareggia i conti con due ottime risposte (30 pari). Con il game in totale equilibrio, arriva la prima palla break del match e se la costruisce il serbo. De Minaur però cancella tutto con la prima e prolunga il game ai vantaggi dove, con la prima di servizio e alla seconda chance, riesce a spuntarla.

13:17

Djokovic muove per primo il punteggio nel set di apertura: 1-0 con De Minaur

La finalissima di Pechino si apre con il turno di battuta a 15 del campione serbo che concede un solo punto in risposta all'australiano e muove il punteggio nel parziale di apertura.

13:13

+++ Inizia la finale dell'Atp 500 di Pechino +++

Al via l'atto conclusivo dell'Open cinese: si parte sul Diamond Court con Djokovic al servizio.

13:10

Djokovic e De Minaur in campo

Novak e Alex fanno il loro ingresso sul cemento del Diamond Court di Pechino, accolti dall'ovazione del pubblico.

13:09

Il percorso di De Minaur a Pechino

PRIMO TURNO: De Minaur b. Navone (Arg) 7-6 (4), 6-2

SECONDO TURNO: De Minaur b. Halys (Fra) 3-6, 7-6 (5), 7-5

QUARTI DI FINALE: De Minaur b. Rublev (Rus) 1-6, 6-2, 6-3

SEMIFINALE: De Minaur b. Hurkacz (Pol) 6-4, 3-2 (RET)

12:57

Il percorso di Djokovic a Pechino

PRIMO TURNO: Djokovic b. Borges (Por) 6-3, 7-6 (2)

SECONDO TURNO: Djokovic b. Bu (Cin) 4-6, 7-6 (2), 6-2

QUARTI DI FINALE: Djokovic b. Zverev (Ger) 4-6, 6-4, 6-4

SEMIFINALE: Djokovic b. Medvedev (Rus) 7-5, 5-3 (Daniil squalificato)

12:53

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)

SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)

FINALE – $411,480 (330 punti)

VINCITORE – $764,750 (500 punti)

12:45

Zverev punge Djokovic: "Parla degli Slam perché ormai...". La battuta fa discutere

Il tedesco, in conferenza stampa, tira in ballo il fuoriclasse serbo: le sue parole fanno discutere. I DETTAGLI

12:35

Djokovic-De Minaur, i precedenti

I confronti diretti (cinque complessivi) vedono il serbo avanti 4-1. Novak si è imposto anche nell'ultimo incrocio, andato in scena agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, mentre l'unica vittoria dell'australiano è arrivata in United Cup nel 2024.

12:25

Atp 500 Pechino, dove vedere la finale Djokovic-De Minaur in tv e streaming

12:15

Djokovic-De Minaur: data e orario

L'trasarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

L'atto conclusivo dell'Atp 500 di Pechino tra Novak e Alex è in programma oggi, martedì 6 ottobre, con inizio fissato non prima delle 13, ora italiana (le 19 locali).

Pechino, Cina