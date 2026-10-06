Djokovic-De Minaur, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È giunta all'ultimo atto la corsa di Novak Djokovic all' Atp 500 di Pechino . Il 24 volte campione Slam ha staccato il pass per la finale del torneo battendo Daniil Medvedev , squalificato quando il serbo si trovava a servire per il match avanti 5-3 nel secondo. Un epilogo che ha permesso a Djokovic di conquistare la 33ª vittoria consecutiva a Pechino e di mantenere l'imbattibilità nel torneo. Contro Alex De Minaur , reduce dal successo su Hubert Hurkacz , Nole andrà a caccia del titolo 102 della sua carriera, del settimo a Pechino e del primo in stagione.

Djokovic-De Minaur, quando si gioca il match

Il match tra Novak Djokovic e Alex De Minaur, valido per la finale dell'Atp 500 di Pechino, si disputa oggi, martedì 6 ottobre, sul Diamond Court non prima delle ore 13:00.

I precedenti tra Djokovic e De Minaur

I confronti diretti vedono Djokovic avanti 3-1. Il serbo ha vinto anche l'ultimo incrocio, andato in scena agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, mentre l'unica vittoria dell'australiano è arrivata in United Cup nel 2024.

Djokovic-De Minaur, dove vederla in tv

L'incontro tra Djokovic e De Minaur sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)

SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)

FINALE – $411,480 (330 punti)

VINCITORE – $764,750 (500 punti)