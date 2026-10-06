Djokovic-De Minaur, finale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
È giunta all'ultimo atto la corsa di Novak Djokovic all'Atp 500 di Pechino. Il 24 volte campione Slam ha staccato il pass per la finale del torneo battendo Daniil Medvedev, squalificato quando il serbo si trovava a servire per il match avanti 5-3 nel secondo. Un epilogo che ha permesso a Djokovic di conquistare la 33ª vittoria consecutiva a Pechino e di mantenere l'imbattibilità nel torneo. Contro Alex De Minaur, reduce dal successo su Hubert Hurkacz, Nole andrà a caccia del titolo 102 della sua carriera, del settimo a Pechino e del primo in stagione.
Djokovic-De Minaur, quando si gioca il match
Il match tra Novak Djokovic e Alex De Minaur, valido per la finale dell'Atp 500 di Pechino, si disputa oggi, martedì 6 ottobre, sul Diamond Court non prima delle ore 13:00.
I precedenti tra Djokovic e De Minaur
I confronti diretti vedono Djokovic avanti 3-1. Il serbo ha vinto anche l'ultimo incrocio, andato in scena agli ottavi di finale di Wimbledon 2025, mentre l'unica vittoria dell'australiano è arrivata in United Cup nel 2024.
Djokovic-De Minaur, dove vederla in tv
L'incontro tra Djokovic e De Minaur sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp 500 Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)
SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)
SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)
FINALE – $411,480 (330 punti)
VINCITORE – $764,750 (500 punti)
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