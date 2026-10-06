Sinner salta anche Pechino: "Non sono ancora al 100%"

La follia di Pechino costa cara a Medvedev: quanti soldi perderà dopo la squalifica

Il 'default' preso dal russo nella semifinale contro Djokovic (per aver centrato a gioco fermo uno spettatore con una pallina) avrà delle conseguenze: i dettagli
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3 min

Pubblicato il 06.10.2026, 10:13

MedvedevAtp 500 Pechinodjokovic

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PECHINO (CINA) - Oltre al danno anche la beffa per Daniil Medvedev, al quale costerà caro l'involontario e sfortunato errore commesso durante la semifinale dell'Atp 500 di Pechino contro Nole Djokovic, persa dopo essere stato squalificato nel nono game del secondo set (con il serbo al servizio per il match sul 5-3).

 

Medvedev, ma che fai? Tira una pallina in tribuna e colpisce un tifoso
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Medvedev e il 'default' a Pechino

Il 30enne russo si è preso il 'default' perché, a punto perso, ha colpito una palla che gli stava tornando addosso e l’ha spedita in tribuna, centrando al volto uno spettatore in prima fila. La squalifica è così arrivata per quello che viene definito come 'physical abuse', violazione che si applica quando una palla scagliata in tribuna colpisce uno spettatore, un ufficiale di gara, l’avversario o un raccattapalle.

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