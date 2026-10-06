La follia di Pechino costa cara a Medvedev: quanti soldi perderà dopo la squalifica
PECHINO (CINA) - Oltre al danno anche la beffa per Daniil Medvedev, al quale costerà caro l'involontario e sfortunato errore commesso durante la semifinale dell'Atp 500 di Pechino contro Nole Djokovic, persa dopo essere stato squalificato nel nono game del secondo set (con il serbo al servizio per il match sul 5-3).
Medvedev e il 'default' a Pechino
Il 30enne russo si è preso il 'default' perché, a punto perso, ha colpito una palla che gli stava tornando addosso e l’ha spedita in tribuna, centrando al volto uno spettatore in prima fila. La squalifica è così arrivata per quello che viene definito come 'physical abuse', violazione che si applica quando una palla scagliata in tribuna colpisce uno spettatore, un ufficiale di gara, l’avversario o un raccattapalle.
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