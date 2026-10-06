La follia di Pechino costa cara a Medvedev: quanti soldi perderà dopo la squalifica

Medvedev e il 'default' a Pechino

Il 30enne russo si è preso il 'default' perché, a punto perso, ha colpito una palla che gli stava tornando addosso e l’ha spedita in tribuna, centrando al volto uno spettatore in prima fila. La squalifica è così arrivata per quello che viene definito come 'physical abuse', violazione che si applica quando una palla scagliata in tribuna colpisce uno spettatore, un ufficiale di gara, l’avversario o un raccattapalle.