Sinner fuori fino al 2027, Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo: quando succederà e tutti gli scenari

Attraverso un video pubblicato sui suoi profili social, Jannik Sinner ha annunciato la fine della sua stagione . Un epilogo che era nell'aria dopo che l'azzurro aveva dichiarato forfait anche dal Masters 1000 di Shanghai , ancora alla prese con l'infortunio al ginocchio destro. La priorità, come spiegato da Jannik, è garantirsi una carriera a lungo termine e per farlo la decisione presa con i medici è stata quella di fermarsi fino all'inizio del 2027. Per questo, Sinner sarà costretto a cedere, dopo oltre 90 settimane, il ranking della classifica mondiale in favore di Alexander Zverev , che tuttora guida la Race, ovvero la classifica che tiene conto dei soli punti conquistati nella stagione in corso.

Zverev numero uno: gli scenari

La sconfitta di Zverev nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino aveva scongiurato un sorpasso che si sarebbe concretizzato al termine dello swing asiatico nel caso in cui il tedesco avesse trionfato sia nella capitale cinese che al Masters 1000 di Shanghai. Dopo l'annuncio di Sinner, però, il cambio della guardia sarà inevitabile. Jannik potrebbe perdere il numero uno già a Vienna nel caso in cui Zverev vincesse Shanghai e poi raggiungesse almeno le semifinali in Austria. Se così non fosse, anche nello scenario in cui il tedesco non dovesse vincere più una partita, sarebbe comunque certo di terminare la stagione in vetta avendo sinora guadagnato più punti rispetto a Sinner nel 2026.