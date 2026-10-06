Panatta sul lungo stop di Sinner: "Mi chiedete tutti come sta, ma sinceramente..."

Jannik Sinner tornerà nel 2027 . È questa la decisione annunciata via social dal numero uno al mondo, che ha deciso di chiudere con grande anticipo la sua stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Una scelta, condivisa con i medici, che non permetterà a Jannik di difendere i titoli dell' Atp 500 di Vienna , del Masters 1000 di Parigi e delle Atp Finals e che gli costerà anche la prima posizione della classifica mondiale in favore di Alexander Zverev . Sullo stop di Sinner si è espresso anche Adriano Panatta , che condivide quanto deciso dall'azzurro e il suo team.

Panatta su Sinner

Queste le parole dell'ex campione azzurro sul numero uno al mondo: "Come sta Sinner? È la domanda che tutti mi fanno. Capisco la curiosità e l’interesse, ma sinceramente non lo so... Mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione. Sono sicuro che, insieme al suo staff e soprattutto ai medici, abbia fatto la scelta più saggia. La salute viene prima di tutto, e quando c’è di mezzo un problema fisico, per un atleta di alto livello, bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi, senza forzare i tempi. Jannik è giovane, ha ancora tantissimi anni davanti e sono convinto che tornerà più forte di prima. Adesso deve pensare soltanto a curarsi e a stare bene. Gli faccio un grande in bocca al lupo per il recupero e spero di rivederlo presto in campo".